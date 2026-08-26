“In fondo al mare!”, a Ceriano Laghetto un pomeriggio per i piccoli lettori
Sabato 29 agosto alle 17 la biblioteca propone un pomeriggio dedicato ai bambini dai quattro anni in su, con una lettura e un’attività creativa ispirate al mondo marino
Un pomeriggio per immergersi nelle storie e andare alla scoperta del mondo marino. Sabato 29 agosto alle 17 la Biblioteca di Ceriano Laghetto propone “In fondo al mare!”, un appuntamento di lettura e laboratorio rivolto ai bambini dai 4 anni in su. La partecipazione prevede la prenotazione obbligatoria.
L’iniziativa accompagnerà i bambini alla scoperta del mare attraverso una lettura seguita da un’attività di laboratorio.
Il tema scelto porterà tra pesci, meduse, stelle marine e gli altri abitanti dell’ambiente marino, trasformandoli nel filo conduttore delle attività.
La prenotazione è obbligatoria. Per riservare un posto è possibile telefonare al numero 02 96661347 oppure scrivere all’indirizzo biblioteca@comune.ceriano-laghetto.mb.it.
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