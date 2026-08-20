In Piazza del Garibaldino a Varese, nuovo presidio per la Palestina sabato 22 agosto
Gli organizzatori rinnovano l'appello alla cittadinanza: "Trasformare l'indignazione in azioni concrete"
Torna sabato 22 agosto il presidio in piazza Garibaldino organizzato per richiamare l’attenzione sulla situazione a Gaza. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare, definendo l’iniziativa un momento per ricordare a tutti che il genocidio dei palestinesi continua senza tregua e rinnovando l’invito a unirsi alla protesta.
L’appello: “Dalle piazze alle scelte quotidiane”
Nel testo diffuso per l’occasione, i promotori sottolineano come la mobilitazione pubblica non sia sufficiente se non accompagnata da un impegno quotidiano. Si legge infatti che «siamo consapevoli che portare la nostra indignazione nelle piazze non basta se, una volta tornati a casa, non trasformiamo il nostro dolore e la nostra rabbia in azioni concrete attuando scelte politiche, di vita e di consumo consapevoli».
Gli organizzatori rivendicano la necessità di «lottare con tutti gli strumenti» a disposizione per contrastare quella che definiscono una deriva del governo israeliano, chiedendo di boicottare Israele «e i suoi complici in ogni ambito: economico, sportivo, culturale, accademico, militare».
Le richieste alle istituzioni
Il documento si rivolge anche direttamente alle istituzioni, chiedendo il rispetto delle leggi italiane e del diritto internazionale per isolare i governi ritenuti responsabili, oltre a sanzioni per i crimini di guerra fino a un embargo totale. Gli organizzatori concludono l’appello invitando ciascuno a fare la propria parte «nelle piazze, per le strade, nei supermercati, al lavoro, davanti agli stadi, ai teatri, nelle stazioni, negli aeroporti, nelle università, alle urne».
Il presidio è in programma per sabato 22 agosto in piazza Garibaldino.
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