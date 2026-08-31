“Incanto di Corde” chiude a Brezzo di Bedero la 52ª Stagione Musicale della Canonica
Concerto conclusivo della rassegna diretta da Fabio Bagatin con l'arpista Elena Elisa Gorna al Santuario di Santa Maria Bambina di Pianezza
Saranno le note dell’arpa di Elena Elisa Gorna a chiudere la 52ª edizione della Stagione Musicale della Canonica, intitolata quest’anno “Segno Spazio Armonia”. L’appuntamento finale, dal titolo “Incanto di Corde”, è in programma per sabato 5 settembre 2026 alle ore 21:00 presso il Santuario di Santa Maria Bambina di Pianezza.
Il concerto proporrà un viaggio musicale tra la fine del Settecento e il Novecento. Il repertorio selezionato spazierà dalla Sonata op. 3 n. 6 di Philippe-Jacques Meyer al virtuosismo romantico della Fantasia op. 35 di Louis Spohr e alle pagine di Gioachino Rossini, fino a toccare l’impressionismo di Marcel Tournier e il ritmo moderno delle danze di Carlos Salzedo.
Protagonista della serata sarà Elena Elisa Gorna, arpista diplomatasi al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano con un’articolata carriera internazionale che l’ha vista collaborare con importanti orchestre e direttori, ed è attualmente docente al Conservatorio di Bologna.
L’evento chiude la storica rassegna guidata dalla direzione artistica di Fabio Bagatin e promossa dall’Associazione Cameristica di Varese con il sostegno della Regione Lombardia e del Comune di Brezzo di Bedero. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.
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