Incendio a Como, i vigili del fuoco fermano le fiamme verso Oltrecolle: in campo anche 10 uomini di Varese

Notte difficile per Como. Sul Monte Goi il fuoco ha impegnato duramente le squadre dei Vigili del Fuoco, chiamate a fermare l’avanzata delle fiamme lungo la linea che da via Oltrecolle passa per il viadotto dei Lavatoi e la zona di Albate, in direzione di Val Fresca e Lipomo. Lungo questo fronte, coordinati da funzionari e capisquadra, hanno lavorato più di 90 vigili del fuoco, tra cui 10 operatori del Comando di Varese, giunti a rafforzare le squadre di Como e provincia insieme ai colleghi arrivati dai Comandi di Lecco, Monza, Milano, Bergamo, Cremona e da altri territori. Questa mattina sono circa 130 i vigili del fuoco impegnati sul posto.

Galleria fotografica Incendio a Como: le operazioni dei Vigili del Fuoco nella mattina del 14 agosto 4 di 6

180 Vigili del fuoco e quattro mezzi aerei (aggiornamento pre 11.00)

Proseguono le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che interessa il Monte Goj, nel territorio di Como, dove rispetto alla serata di ieri è stato sensibilmente rafforzato il dispositivo di soccorso. La superficie percorsa dalle fiamme era stata stimata in circa 24 ettari, mentre a scopo precauzionale erano state evacuate una cinquantina di persone.

Attualmente sono impegnati 180 Vigili del fuoco e 24 volontari dell’Antincendio boschivo, distribuiti sui diversi fronti per contenere la propagazione delle fiamme e proteggere le aree abitate. Le operazioni sono coordinate da due Direttori delle operazioni di spegnimento, uno della Provincia di Como e uno dei Vigili del fuoco.

Importante anche il supporto aereo: sono in azione due Canadair della flotta statale, impegnati soprattutto sul fronte orientale, e due elicotteri regionali, operativi sui versanti occidentali e nelle aree di interfaccia urbano-boschiva. Nella notte un elicottero di AREU Lombardia ha inoltre consentito un sorvolo dell’area, utile per valutare l’evoluzione del fronte e coordinare gli interventi a protezione delle abitazioni.

Sul posto anche rappresentanti delle istituzioni e dei vertici dei Vigili del fuoco e dell’Arma dei Carabinieri. Le operazioni proseguono con il dispositivo terrestre e aereo pienamente operativo.

Le fiamme fermate verso Oltrecolle (aggiornamento ore 9.00)

Alle 1.20 circa della notte le squadre sono riuscite a fermare l’avanzata del fuoco verso la zona di Oltrecolle. Sul posto sono stati impiegati circa 90 vigili del fuoco, 8 autobotti, 4 autopompe, 8 moduli antincendio boschivo e un mezzo bimodale dotato di monitore a tetto (cannone) antincendio, oltre a numerosi mezzi di supporto. A ridosso delle abitazioni è stata posizionata un’Unità di Comando Locale (UCL), punto di riferimento per il coordinamento delle operazioni, la gestione delle squadre e il raccordo con la popolazione coinvolta nelle evacuazioni. Quattro funzionari dei Vigili del Fuoco hanno seguito il monitoraggio e il coordinamento dai punti più critici.

Aerei in azione dalle prime luci dell’alba

Con le prime luci dell’alba sono diventati operativi due elicotteri regionali AIB e un Canadair, ad affiancare le squadre a terra e i volontari AIB della Protezione Civile. Un secondo Canadair è in arrivo da Olbia.

Evacuazioni e assistenza alla popolazione

Nella tarda serata e durante la notte è stato necessario procedere, in via precauzionale, all’evacuazione di diverse abitazioni. Le famiglie sfollate sono state affidate all’assistenza della Croce Rossa Italiana – Comitato di Como e della Protezione Civile, che ha schierato numerosi volontari e mezzi a supporto sia delle operazioni antincendio sia dell’assistenza alla popolazione fin dalle prime ore dell’emergenza. Circa cinquanta le persone che si sono allontanate dalle proprie abitazioni.

Sul posto, fin dalla serata, sono stati presenti anche il viceprefetto e il sindaco di Como, insieme alla polizia locale e alle forze dell’ordine, a testimonianza dell’attenzione costante delle istituzioni verso la popolazione e le operazioni di soccorso.