Domato l’ncendio boschivo a Rancio Valcuvia, in fiamme circa un ettaro di bosco
Vigili del fuoco intervenuti in via Fornaci nel pomeriggio di domenica 16 agosto, insieme alle squadre Aib del Coav hanno circoscritto e spento le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente
Incendio boschivo domenica pomeriggio a Rancio Valcuvia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornaci per un rogo che ha interessato una porzione di bosco.
L’intervento
L’allarme è scattato alle ore 19:00. Sul posto sono giunti gli operatori dei vigili del fuoco con due autopompe, un fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’autobotte 4×4 specifica per gli incendi boschivi. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che potessero estendersi ulteriormente.
Il supporto delle squadre Aib
Determinante è stato anche l’intervento congiunto delle squadre Aib (Antincendio boschivo) del Coav, che insieme ai vigili del fuoco sono riuscite a domare definitivamente il rogo.
L’estensione del danno
Le fiamme hanno interessato complessivamente circa un ettaro di superficie boschiva.
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