Domato l’ncendio boschivo a Rancio Valcuvia, in fiamme circa un ettaro di bosco

Incendio boschivo domenica pomeriggio a Rancio Valcuvia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fornaci per un rogo che ha interessato una porzione di bosco.

L’intervento

L’allarme è scattato alle ore 19:00. Sul posto sono giunti gli operatori dei vigili del fuoco con due autopompe, un fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’autobotte 4×4 specifica per gli incendi boschivi. Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme, evitando che potessero estendersi ulteriormente.

Il supporto delle squadre Aib

Determinante è stato anche l’intervento congiunto delle squadre Aib (Antincendio boschivo) del Coav, che insieme ai vigili del fuoco sono riuscite a domare definitivamente il rogo.

L’estensione del danno

Le fiamme hanno interessato complessivamente circa un ettaro di superficie boschiva.