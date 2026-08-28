Incendio nel Parco del Ticino, Palmeri: «La multa da 1.900 euro è solo l’inizio, paghino i danni ambientali»

L’incendio scoppiato all’interno del Parco del Ticino riaccende l’attenzione sulla tutela delle aree protette e sui rischi legati ai comportamenti imprudenti. Le indagini condotte dai Carabinieri Forestali hanno portato all’identificazione di due giovani, denunciati per aver provocato il rogo nella zona boschiva a seguito dell’accensione di un fuoco vietato.

A fare un primo bilancio dell’accaduto è il consigliere regionale Manfredi Palmeri, capogruppo di Lombardia Migliore (federata con Noi Moderati). Nel suo intervento, il rappresentante politico sottolinea l’importanza di andare oltre le prime contravvenzioni per garantire il pieno risarcimento della comunità.

«La sanzione amministrativa di 1.925 euro notificata ai trasgressori per la violazione del divieto di accensione di fuochi è solo il punto di partenza, e ha ragione chi sostiene che sia una cifra troppo bassa, perché slegata dal reale valore di quanto provocato», dichiara Manfredi Palmeri.

La preoccupazione principale riguarda l’impatto potenziale che l’evento avrebbe potuto avere sul patrimonio naturalistico della Lombardia, specialmente in una stagione segnata da frequenti roghi su tutto il territorio nazionale.

«La multa è solo l’inizio per colpire questa azione scellerata: occorre quantificare i danni ambientali e i costi dell’intervento, che ricadono per intero sui trasgressori. Se sarà confermato quanto emerso dalle indagini, chi è stato identificato dai Carabinieri Forestali come autore dell’incendio non solo ha provocato danni rilevanti al bosco, ma ha anche creato le condizioni per conseguenze potenzialmente devastanti, che per fortuna non si sono verificate. Tra l’altro in un periodo particolare in cui arrivano tragiche notizie di altri casi a livello nazionale», prosegue il consigliere.

Attualmente la Procura di Pavia sta seguendo il percorso penale per accertare il grado di responsabilità e negligenza. Tuttavia, l’attenzione si sposta anche sul piano civile per il recupero delle spese sostenute durante e dopo le operazioni di spegnimento.

«Accanto al procedimento penale, di cui si occupa la Procura di Pavia e che seguirà il proprio iter valutando anche il livello di negligenza e di superficialità dei responsabili, va attivata la quantificazione dei danni civili e ambientali ai fini del risarcimento, essendo stato arrecato un danno alla collettività, comprensivo dei costi sostenuti per contenere l’incendio: l’intervento dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento, l’impiego dei mezzi di soccorso e le opere pluriennali di bonifica e ripiantumazione», spiega Palmeri.

Il rispetto delle regole all’interno delle riserve naturali resta fondamentale per prevenire simili emergenze e proteggere l’ambiente.

«Accendere il barbecue dentro un’area protetta durante i periodi di divieto non può essere relegato a mera superficialità, ed è un comportamento che va sanzionato con fermezza anche per il suo valore deterrente. Hanno fatto bene i gestori del Parco e le Forze dell’Ordine a rafforzare gli appelli alla massima responsabilità, seguendo le normative vigenti a tutela dell’ambiente. Fondamentale anche che si sappia a che cosa va incontro chi per colpa o a maggior ragione dolo non rispetta il nostro patrimonio boschivo», conclude Manfredi Palmeri.