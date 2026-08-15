Incendio sul Monte Goi, notte di presidio dei vigili del fuoco: elicottero già in azione sui focolai
Dopo il vasto rogo che venerdì ha spinto fino al Varesotto fumo e odore di bruciato, la situazione sul Monte Goi resta sotto controllo. Nessuna criticità segnalata nella notte, ma proseguono monitoraggio e bonifica con il supporto dell'elicottero regionale e di squadre arrivate da diverse province lombarde
È proseguito per tutta la notte il lavoro dei vigili del fuoco impegnati sul Monte Goi, nel Comasco, dove da giovedì 14 agosto un vasto incendio boschivo ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi provenienti da diverse province lombarde, compresa quella di Varese.
I vigili del fuoco hanno mantenuto un costante presidio delle abitazioni situate ai piedi del monte, monitorando in particolare le aree di interfaccia e i settori maggiormente esposti all’avanzata delle fiamme.
Al momento non vengono segnalate particolari criticità. In alcuni punti del perimetro interessato dall’incendio si registrano tuttavia sporadiche ripartenze, costantemente controllate dal personale operativo presente sul posto.
Dalle 7.30 di questa mattina è inoltre tornato in azione l’elicottero regionale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con lanci sui focolai ancora attivi e sulle riprese del fuoco individuate durante le attività di monitoraggio. Resta potenziato il dispositivo di soccorso, che continua a contare anche su risorse provenienti da fuori provincia. Le operazioni sono ora concentrate sul monitoraggio, sul presidio dell’area e sulla bonifica del terreno, con particolare attenzione alle zone più vicine alle abitazioni.
L’incendio del Monte Goi ha avuto ripercussioni, per quanto leggere rispetto al comasco, anche nel Varesotto. Nella giornata di ieri, infatti, il fumo e l’odore acre di bruciato hanno infatti raggiunto numerose località della provincia di Varese. Sono state oltre 150 chiamate ai vigili del fuoco da parte di cittadini preoccupati nel giro di poche ore. Un fenomeno che aveva spinto il comando provinciale a lanciare un appello alla popolazione: contattare il 115 soltanto in presenza della cosiddetta “verticalità del fumo”, cioè quando sia chiaramente visibile una colonna che si alza da un punto preciso del territori
Proprio per contenere il vasto fronte dell’incendio erano stati mobilitati anche dieci operatori del comando provinciale di Varese, chiamati a supportare le squadre impegnate nel Comasco insieme a rinforzi arrivati da diversi territori della Lombardia.
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