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Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente in A8 tra Castellanza e Busto Arsizio: coinvolto un mezzo pesante, ferito un uomo di 42 anni

Un sinistro avvenuto all'altezza del chilometro 18 in direzione Varese sta provocando rallentamenti e code. Soccorsi al lavoro sul posto

incidente a8 castellanza

Un incidente stradale che vede coinvolto un mezzo pesante si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13:42 nel tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, in direzione Varese.

L’intervento dei soccorsi

Due persone sono rimaste coinvolte nell’impatto, tra cui un uomo di 42 anni. Sul posto sono stati prontamente inviati i mezzi di soccorso coordinati da Soreu Laghi, con un’ambulanza in codice giallo per prestare le prime cure ai feriti e valutarne il trasferimento in ospedale.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

Per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza della sede stradale sono stati allertati i Vigili del Fuoco di Varese e i comandi di Milano Messina e ATS Novate, intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro.

Ripercussioni sul traffico lungo la A8

L’incidente sta causando inevitabili disagi alla circolazione lungo l’arteria autostradale. A partire dalle 14:10 si registrano code nel tratto interessato tra Castellanza e Busto Arsizio al chilometro 18 in direzione Varese, con il traffico che risulta fortemente rallentato per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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