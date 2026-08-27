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Incidente sulla strada della Valganna, scontro tra un furgone e una moto a Ghirla

Ennesimo incidente sulla Ss 233 in Valganna, con soccorsi in azione e traffico rallentato. Coinvolti due ragazzi di 18 e 26 anni

Valganna - Incidente Ghirla

Viabilità difficoltosa e soccorsi in azione nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 agosto, sulla strada della Valganna, per un incidente avvenuto all’altezza della stazione degli autobus di Ghirla.

L’allarme è scattato poco prima delle 17 per uno scontro che ha coinvolto un furgone cassonato che trasportava pali di legno e una moto. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due persone, due ragazzi di 18 e 26 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in codice rosso (quello di massima gravità) i soccorritori di Sos Cunardo con un’ambulanza e il supporto dell’automedica mentre sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Luino e i Vigili del fuoco di Varese. L’intervento è stato poi riclassificato in codice giallo (media gravità).

(Foto di Massimo Culello dal gruppo Facebook “Sei della Valganna se…)

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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