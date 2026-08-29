Indice di sportività 2026, Varese 18ª in Italia: bene canottaggio, ciclismo e nuoto, male le squadre

Varese scende al 18° posto nell’indice di sportività 2026, perdendo quattro posizioni rispetto all’anno scorso. A pesare è soprattutto il calo negli sport di squadra e nella struttura sportiva, mentre la provincia conferma un ottimo secondo posto nazionale negli sport individuali e il primato assoluto nello sport paralimpico.

L‘Ufficio Analisi Economiche della Camera di Commercio di Varese ha diffuso sul sito Osserva un’analisi sull’indice di sportività 2026, la classifica elaborata da PTS per “Il Sole 24 Ore” nell’ambito dell’indagine sulla qualità della vita, giunta quest’anno alla ventesima edizione. Lo studio mette a confronto le 107 province italiane sulla base di 32 indicatori, raggruppati in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e il rapporto tra sport, economia e società. I dati fanno riferimento in prevalenza al 2025, mentre per gli sport di squadra e quelli invernali si considera la stagione 2025/26.

La classifica generale

Nella graduatoria complessiva Varese si colloca al 18° posto, con un punteggio di 441,6 su un massimo di 1.000 assegnato alla provincia prima in classifica. A guidare la classifica generale è Milano, seguita da Trento (994,4) e Bolzano (704,8). Rispetto all’edizione 2025, la provincia varesina perde quattro posizioni.

Sport di squadra: la categoria più critica

È nella categoria sport di squadra che Varese registra il risultato peggiore, con un 37° posto e un punteggio di 171,8, in calo di quattro posizioni sul 2025. Al vertice si posizionano Milano (1.000), Bologna (683) e Trento (609). L’indicatore tiene conto di calcio professionistico e dilettantistico, basket, volley, altri sport di squadra, numero di società dilettantistiche e rapporto tra squadre e territorio.

Sport individuali: Varese seconda in Italia

Il dato più positivo arriva dalla categoria sport individuali, dove la provincia si piazza al 2° posto assoluto con 866 punti, guadagnando sei posizioni rispetto al 2025. Prima in classifica è Trento (1.000), mentre il podio è completato da Firenze (841,9). Varese risulta inoltre seconda a livello nazionale negli sport d’acqua. Gli indicatori considerati in questa categoria comprendono ciclismo, atletica, nuoto, tennis, sport invernali, sport dell’acqua, sport indoor, sport outdoor e motori.

Sport e società: bene il paralimpico

Nella categoria che misura il rapporto tra sport e società, Varese si posiziona 14ª con 642,4 punti, in lieve calo di una posizione sul 2025. Guida la classifica Belluno (1.000), davanti a Trento (927,6) e Milano (907,2). All’interno di questa categoria la provincia ottiene però il primo posto assoluto in Italia nello sport paralimpico. Gli indicatori includono sport e bambini, sport femminile, sport e amatori, sport paralimpico, formazione per lo sport, media per lo sport, imprese per lo sport, sport e turismo-natura, sport e storia-cultura.

Struttura sportiva: il calo più marcato

Nella categoria dedicata alla struttura e all’organizzazione del sistema sportivo, Varese si trova al 33° posto con 185,6 punti, con una perdita di cinque posizioni rispetto al 2025, la flessione più ampia tra le quattro categorie. Al primo posto si conferma Bolzano (1.000), seguita da Trento (917,4) e Belluno (792,4). Gli indicatori presi in considerazione riguardano atleti tesserati, tecnici e ufficiali di gara, enti di promozione sportiva, tasso di praticabilità sportiva, attrattività degli eventi sportivi, discipline sportive associate, investimenti nello sport e le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.