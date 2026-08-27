Infiltrazioni al PalaBorsani durante i lavori, parquet da rifare: “Sarà pronto per il campionato”

Le forti piogge dei giorni scorsi hanno provocato infiltrazioni al PalaBorsani / Soevis Arena di Castellanza, danneggiando il parquet al punto da renderne necessaria la completa sostituzione. Il problema si è verificato durante i lavori di riqualificazione in corso nella struttura, ma i danni saranno riparati in tempi stretti: il presidente del Legnano Basket Marco Tajana, in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione, ha assicurato che la prima di campionato si giocherà regolarmente in casa, con la possibilità di tornare al PalaBorsani già per il Trofeo Morelli

A spiegare quanto accaduto è la sindaca di Castellanza Cristina Borroni. «Quando ci sono stati i forti temporali, che hanno fatto danni in giro ma fortunatamente meno a Castellanza, la ditta che sta intervenendo sul PalaBorsani non ha sigillato correttamente le parti dove stava intervenendo – spiega la prima cittadina –. È così entrata molta acqua, che ha sollevato completamente il parquet del campo di gioco. È da rifare tutto il parquet».

Secondo quanto riferito dalla sindaca, sarà la stessa impresa impegnata nei lavori a dover provvedere al ripristino. «La responsabilità è della ditta, che deve sistemare immediatamente. Ci auguriamo che tutto venga fatto per l’inizio del campionato», sottolinea Borroni.

A rassicurare ulteriormente sui tempi è Marco Tajana: «La prima di campionato si giocherà sicuramente in casa», assicura il presidente del Legnano Basket, senza escludere che il PalaBorsani possa tornare disponibile già per il Trofeo Morelli. Nel frattempo le amichevoli saranno disputate al centro sportivo Ottavio Cogliati di via Parma a Legnano.

L’incidente è avvenuto mentre al palazzetto sono in corso i lavori di riqualificazione programmati durante l’estate. Il progetto ha un valore complessivo di 700mila euro, di cui 200mila finanziati da Regione Lombardia e 500mila dal Comune di Castellanza. Tra gli interventi previsti c’è proprio la sostituzione delle due facciate vetrate e dei vecchi serramenti metallici con nuovi infissi in alluminio a taglio termico e vetrate isolanti, oltre a lavori di consolidamento strutturale.

Il contrattempo comporterà dunque un intervento importante sul campo da gioco, ma non dovrebbe compromettere l’avvio della nuova stagione dei Knights al PalaBorsani. Comune e Legnano Basket puntano ora a un ripristino in tempi rapidi, così da riconsegnare la struttura alla squadra e agli utenti per la ripresa delle attività.