Infortunio sul lavoro in un cantiere a Origgio, muore un uomo di 55 anni

Grave infortunio sul lavoro questa mattina a Origgio, dove un uomo di 55 anni è morto in seguito ad un incidente avvenuto all’interno di un cantiere edile in via don Minzoni. (immagine di repertorio)

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una paratia. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti degli organi competenti a chiarire che cosa sia accaduto e le eventuali responsabilità.

L’allarme è scattato poco dopo le 9. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici con un’ambulanza e l’auto medica, e stati allertati Ats Insubria – sede di Varese, i carabinieri della Compagnia di Saronno e i vigili del fuoco di Varese.

Per l’uomo, però, non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’infortunio e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere.

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