Integrazione, sacrifici e il salto nei Regionali: la sfida della Juniores del San Michele

Spirito di sacrificio, passione autentica per il pallone e una forte vocazione per l’aggregazione. A Casciago il San Michele si prepara a vivere uno storico appuntamento con il campionato Regionale per la categoria Juniores, raggiunto grazie al percorso di crescita compiuto nelle ultime stagioni sotto la guida del riconfermato mister Umberto Pace e della dirigenza guidata dal direttore generale Dario Barassi.

Un’anima inclusiva e radicata nel territorio

La squadra rappresenta appieno la filosofia della società giallonera, da anni impegnata nel fare dello sport uno strumento d’integrazione. L‘organico poggia su un gruppo eterogeneo che negli anni ha saputo accogliere e valorizzare ragazzi provenienti da realtà e contesti differenti, inclusi giovani inseriti nelle comunità di accoglienza che arrivano da diversi Comuni della provincia, mescolati con ragazzi nati e cresciuti a Casciago come i fratelli Zanotti, il capitano Edoardo e il 2010 Riccardo, figli d’arte (papà Marco è stato un ottimo difensore): un mix che ha dato ottimi frutti con l’arrivo al primo posto parimerito nel campionato 2024/2025 con la Vergiatese che è valso il ripescaggio nella categoria regionale, prima assoluta per un team casciaghese.

Un valore sociale che si intreccia con il risultato sportivo e che trova il pieno appoggio dei vertici del club. «Siamo davvero contenti di questa conquista – dichiara il presidente del San Michele, Pietro Bartolomei – perché offre ai ragazzi più giovani la prospettiva di misurarsi in un torneo altamente competitivo. È anche un’ottima risorsa per la prima squadra: due elementi della scorsa stagione sono ormai in pianta stabile tra i grandi e altri cinque stanno svolgendo la preparazione con loro. È bellissima la storia di come è nata questa squadra, un vero esempio di aggregazione attraverso lo sport per fare comunità. Il merito principale di questo percorso va ad Umberto Pace».

Un gruppo giovane pronto alla sfida

Dal punto di vista tecnico e tattico, la stagione alle porte vedrà ai nastri di partenza una rosa profondamente rinnovata e giovanissima. Persa l’ossatura dei 2007 (ne possono giocare “solo” 3 come fuoriquota), il blocco principale sarà formato da ragazzi nati nel 2008 e nel 2009, con l’innesto di quattro elementi classe 2010 (tra loro c’è Alessandro Pepi, altro “figlio d’arte”: papà Massimo è stato un altro ottimo difensore) aggregati dalla categoria Allievi reduce da un campionato sfortunato sotto la guida di Damiano Bosio.

«Ripartiamo con un gruppo praticamente nuovo – spiega l’allenatore Umberto Pace –. I ragazzi sono seri, lavorano sodo e stanno mettendo grande impegno in campo. Per la prima volta il San Michele affronta i Regionali, ed è il frutto del lavoro svolto negli ultimi due anni. Sappiamo che ci attende un campionato difficile e impegnativo contro realtà strutturate delle zone di Como e Legnano, ma sono fiducioso. È un percorso di crescita simile a quello fatto in passato: la squadra ha voglia di imparare e fare bene».

Identità di squadra

A fare da eco alle parole del tecnico è il direttore generale Dario Barassi, al lavoro con lo staff per completare la rosa in vista del via ufficiale alla stagione: «Abbiamo un gruppo di ragazzi dediti al lavoro e con grandi motivazioni. È una squadra con storie particolari, fatta di giovani che fanno enormi sacrifici anche solo per venire ad allenarsi, prendendo mezzi pubblici e facendo tanti chilometri, insieme ad altri che vivono e sentono l’appartenenza al loro paese con un legame fortissimo. Lo spirito è quello giusto per affrontare questa nuova avventura».

I primi test amichevoli e il lavoro atletico estivo serviranno a trovare la quadra definitiva prima del debutto in campionato, dove il San Michele cercherà di difendere con le unghie la nuova categoria.

Di seguito la rosa completa dei giocatori convocati per la preparazione estiva, divisa per ruolo:

Portieri

Riccardi Andrea (2008)

Merigo Thomas (2008)

Difensori

Forino Nicolas (2007)

Zanotti Edoardo (2007)

Jarra Alagie (2007)

Pivetta Giorgio (2007)

Cavallo Davide (2008)

Maccari Mauro (2009)

Zanotti Riccardo (2010)

Centrocampisti

Croci Alessandro (2007)

Ismaila Diakite (2007)

De Carli Riccardo (2008)

Faroni Luca (2008)

Laino Paolo (2008)

Rinaldi Alessio (2009)

Pepi Alessandro (2010)

Valenti Danny (2010)

Attaccanti



Kaba Sambou (2007)

Brega Filippo (2008)

Tallacchini Pietro (2008)

Mamolo Tona (2008)

Aymen Basti (2009)

Bianchi Luca (2009)

Martinelli Riccardo (2010)

Allenatore Umberto Pace