“Irregolarità nella gestione finanziaria”: la Corte dei Conti chiude l’istruttoria sui vecchi bilanci di Sesto Calende

Il controllo sui rendiconti del Comune di Sesto Calende si chiude con il deposito di una deliberazione di 31 pagine stilata dalla Sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia. L’organo di magistratura contabile ha trasmesso l’atto il 7 agosto, al termine di un’istruttoria iniziata a dicembre 2022 con i primi quesiti sulle annualità 2019, 2020 e 2021. L’analisi si è poi ampliata a novembre 2025 per coprire le gestioni 2022, 2023 e 2024, fino a delineare il quadro economico complessivo dell’Ente compreso tra il 2019 e il 2025.

Come si apprende da una nota trasmessa dal municipio attraverso l’assessore e vicesindaco Giorgio Circosta (in carica da giugno 2024, ndr), l’esame, svolto con la relazione di Antonella Petrocelli, ha rivelato diverse criticità nella conduzione finanziaria dell’amministrazione. La Corte dei conti individua specifici profili di criticità. Tra i punti figurano la tardiva approvazione dei rendiconti dal 2019 al 2023, l’assenza di movimentazione della cassa vincolata a partire dal 2021 con la ricostituzione eseguita nel 2025, e il ricorso frequente all’anticipazione di tesoreria negli anni 2019, 2020, 2024 e 2025. La relazione evidenzia inoltre una bassa capacità di riscossione delle entrate, l’accumulo di residui attivi vetusti e un’errata modalità degli accertamenti per entrate in conto capitale soggette a rendicontazione inserite nel Fondo pluriennale vincolato.

Nell’introduzione al documento, intitolato Irregolarità della gestione finanziaria, si legge: «Il Collegio si riserva, altresì, eventuali ed ulteriori approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi, collegati fra loro ‘in modo ordinato e concatenato’ alla luce del principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici». I magistrati richiamano la continuità tra i bilanci pubblici ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: «Il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Costituzione, esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie».

Nello stesso fascicolo figurano capitoli con esito differente. La percentuale di riscossione dei residui sul Titolo III dell’entrata registra un miglioramento nell’esercizio 2025, rimanendo inferiore per le sole annate 2021 e 2023. Risulta chiusa la partita legata a Project Financing e fideiussione, punto su cui la magistratura prende atto delle decisioni assunte dall’Ente.

La Corte dei conti indica inoltre una serie di prescrizioni per i futuri adempimenti del Comune di Sesto Calende. L’amministrazione dovrà rispettare le scadenze di approvazione dei consuntivi, adeguarsi alle norme per la cassa vincolata, cancellare i crediti inesigibili vecchi di oltre tre anni, applicare le regole contabili per le entrate in conto capitale e monitorare i requisiti che evitano la costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali. Il Consiglio comunale si esprimerà con la delibera di presa d’atto entro 60 giorni