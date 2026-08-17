Italia super ai Mondiali Universitari, Sara Borghi d’oro nel singolo femminile

Nei giorni in cui atletica leggera e nuoto hanno regalato all’Italia una valanga di medaglie, anche in canottaggio – seppure non a livello assoluto – ha fornito un contributo importante ai colori azzurri. Ai Mondiali Universitari disputati a London, in Canada, la nazionale “studentesca” diretta dal varesino Giovanni Calabrese è salita sul podio in tutte le 11 specialità previste dal regolamento.

Il bilancio totale è di 4 ori, 2 argenti e 5 bronzi e, come spesso capita, nel medagliere ci sono anche diversi atleti provenienti dalle società della provincia di Varese. A partire da Sara Borghi, 25enne della Canottieri Gavirate reduce dagli Europei assoluti della Schiranna. Borghi (nella foto in alto | canottaggio.org) ha vinto la medaglia d’oro nel singolo femminile resistendo sino alla linea di arrivo ai tentativi di sorpasso operati dalla canadese Tijhuis. Appena 45 centesimi hanno separato le punte delle due barche, con quella azzurra vincente.

È fortemente targato Gavirate anche l’oro del quattro senza maschile affidato a tre atleti rossoblu: Alessandro Timpanaro, Giuseppe Bellomo e Francesco Pallozzi (in doppio tesseramento con i Carabinieri) affiancati dal torinese Simone Pappalepore. Anche in questo caso l’arrivo è stato emozionante con la Gran Bretagna piegata di 80 centesimi.

Sempre in ambito maschile ecco l’oro di Lorenzo Cracco, azzatese della Canottieri Varese: Cracco ha vinto nel due senza insieme al toscano Leonardo Sostegni con un vantaggio netto sui soliti britannici. A completare la serie di medaglie d’oro ci ha pensato l’otto maschile, stavolta senza vogatori della “Contea dei Laghi” ma con la timoniera gaviratese Ilaria Colombo.

Il medagliere provinciale è quindi arricchito dal bronzo: terzo posto per Edoardo Rocchi, singolista della Canottieri Gavirate alle spalle di Spagna e Germania ma saldamente davanti agli USA. L’atleta rossoblu, originario dei Genova, si è ripetuto con un bronzo nel doppio insieme all’aquilano Sebastiano Renzi mentre la varesina Matilde Barison, oggi in forza al CUS Torino, ha centrato la medaglia del terzo posto nel due senza femminile con la cremonese Susanna Pedrola.

Sono infine di Aurora Spirito e Matilde Paoletti le firme “made in Gavirate” sul bronzo centrato dall’otto femminile.