JAZZaltro fa tappa a Castellanza e Legnano: il 29 e 30 agosto musica a ingresso libero

Doppio appuntamento nel fine settimana con JAZZaltro, la rassegna che porta jazz, contaminazioni e sonorità internazionali sul territorio. Sabato 29 agosto il festival farà tappa a Castellanza con il Francesco Schepisi Elevation Quartet, mentre domenica 30 agosto sarà la volta di Legnano con il TeBuCaSe Quartet e Tarcisio Olgiati. Entrambi i concerti inizieranno alle 21 e saranno a ingresso a libera donazione.

Sabato 29 agosto alle 21, nel cortile del Municipio di Castellanza, in via delle Rimembranze 4, salirà sul palco il Francesco Schepisi Elevation Quartet, formato da Francesco Schepisi al pianoforte, Samantha Spinazzola alla voce, Antonello Losacco al basso e Fabio Delle Foglie alla batteria.

“Elevation” nasce dalle composizioni del pianista Francesco Schepisi e propone un viaggio tra melodia, improvvisazione e world music. Le sonorità mediterranee incontrano la voce di Samantha Spinazzola, interprete di un repertorio che spazia da Noa a Miriam Makeba, da Joni Mitchell a Mercedes Sosa fino a Tosca. In caso di pioggia il concerto si terrà al Cinema Teatro Dante di via Dante Alighieri 5. L’appuntamento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’Amministrazione comunale di Castellanza.

Il giorno successivo, domenica 30 agosto alle 21, JAZZaltro si sposterà al Parco fluviale Isola del Castello di Legnano, nell’ambito del palinsesto della Bella Estate e in collaborazione con l’Ufficio Cultura e l’Amministrazione comunale.

Protagonista sarà il TeBuCaSe Quartet, con Max Tempia all’Hammond e alle tastiere, Fabio Buonarota alla tromba, Mario Caccia al basso e Massimo Serra alla batteria. Ospite della serata Tarcisio Olgiati al sax.

Una formazione con due fiati e una forte componente ritmica per un repertorio che attraversa swing, jazz modale, latin, funk e sonorità contemporanee, facendo incontrare groove, melodia e improvvisazione. Il concerto si terrà al Parco fluviale anche in caso di pioggia.

Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è a libera donazione. La rassegna JAZZaltro 2026 è realizzata con il contributo e il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto.