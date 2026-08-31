Kamagate affascinato dalla filosofia di Varese: “Qui posso migliorare con tutta la squadra”
Il pivottone franco-ivoriano felice delle attenzioni ricevute ogni giorno in palestra. "Gli esempi di Nkamhoua e Kao hanno inciso sulla scelta. NBA? Ora penso solo alla Openjobmetis"
La grande attenzione alla necessità personali, a livello sportivo, è una della caratteristiche distintive della Pallacanestro Varese di Luis Scola, quella del cosiddetto player development, che prevede programmi personalizzati per accrescere le qualità di ogni singolo giocatore. Una filosofia che non r Ismael Kamagate, il pivottone (2,12) franco-ivoriano esta sulla carta e a dimostrarlo sono le parole diche la Openjobmetis ha piazzato sotto il proprio canestro.
Kamagate, presentato negli spazi di Nippo Motors (che da quest’anno sarà l’unico fornitore di vetture del club) sta recuperando da un infortunio al ginocchio destro, ha bisogno di lavorare in modo individuale per arrivare al livello dei compagni ed è anche uno – lo garantisce il g.m. Max Horowitz – che ama l’impegno duro in palestra con la volontà di «spingersi avanti».
«A Varese, club e città, mi sono sentito accolto molto bene: c’è una grande attenzione da parte di tutti, non solo sull’aspetto sportivo ma anche per quello umano. Abbiamo un gruppo di ottimi giocatori e un’organizzazione societaria di alto livello: sono contento della scelta che ho fatto quest’estate».
Una decisione, quella di firmare per Varese, dovuta anche ai “precedenti” in biancorosso. «Sulle mie scelte, anche passate, sono sempre andato oltre il discorso individuale. Il mio percorso passa attraverso il miglioramento di tutta la squadra e quanto è avvenuto qui da voi, con Nkamhoua l’anno scorso e Akobundu-Ehiogu due anni fa (entrambi giocheranno l’Eurolega 2026-27 ndr) è significativo».
Ivoriano d’origine familiare, nato però a Parigi e passato anche dal celebre INSEP (l’istituto superiore di educazione fisica transalpino), Kamagate ha per forza di cose uno sguardo internazionale che passa anche dalla NBA. Pochi giorni fa i Cleveland Cavaliers hanno acquisito i suoi diritti americani anche se ciò non cambia nulla per Varese. «Per quanto mi riguarda lo scambio dei diritti è una cosa su cui non ho controllo, è una cosa che è accaduta e basta. Sono qui a Varese e non penso ad altro che a questa mia stagione con la Openjobmetis (il suo contratto è almeno biennale ndr); se in futuro accadrà qualcosa ci penseremo». Piuttosto, il pivot spiega come stia provando a giocare per la Costa d’Avorio: «La Francia è una nazionale fortissima, ma vorrei difendere i colori ivoriani, credo che quella nazionale abbia bisogno di me e per questo ho già fatto richiesta di poter giocare per le mie radici».
In Italia Kamagate è già passato da Tortona e prima ancora Milano dove ha affiancato un mentore come Kyle Hines che Ismael considera un maestro, soprattutto per le qualità difensive. Qui a Varese farà invece reparto con Nate Renfro e Max Ladurner con cui il rapporto è già intessuto: «Vero: in allenamento ci si spinge, si lavora duro a livello fisico anche perché quello è il nostro ruolo e quindi dobbiamo farci trovare pronti in quel senso. Però una volta terminata la seduta mi trovo molto bene con loro: ci vediamo anche fuori dal campo, abbiamo iniziato a cenare insieme qualche volta. Fare gruppo è il modo giusto per poter creare qualcosa di buono».
Impiegato con il contagocce nelle prime amichevoli stagionali da Kastritis, il pivot dovrebbe proseguire in questa direzione aggiungendo via via minuti e fatiche per tornare a pieno ritmo in tempo utile. «Io sto bene e sto seguendo un programma preciso messo a punto dallo staff. Ogni giorno aggiungiamo qualcosa a livello di allenamento perché l’obiettivo è di essere pronto alla prima partita di campionato nel modo migliore possibile». Per far sentire anche alla Virtus l’importanza di avere sotto canestro un “big man” che nella Serie A italiana può realmente diventare un fattore in grado di cambiare il corso alle partite. O almeno, Varese se lo augura con forza.
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