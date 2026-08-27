La 46ª Stagione di Antichi Organi torna al Santuario della Madonna del Carmine di Luino

Dopo una breve pausa estiva, riparte con 17 nuovi appuntamenti la 46ª Stagione di Antichi Organi Varese, la rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio organario storico del territorio. Il secondo ciclo di concerti accompagnerà il pubblico dalla fine dell’estate all’autunno, con alcuni appuntamenti arricchiti da nuove proposte.

Il prossimo concerto è in programma sabato 29 agosto alle ore 21 al Santuario della Madonna del Carmine di Luino, dove protagonista sarà Michele Croese, impegnato all’organo Carnisi del 1857.

Un viaggio tra Seicento e Ottocento

Il programma della serata propone un percorso attraverso alcuni dei grandi nomi della musica per organo tra Seicento e Settecento, con una conclusione dedicata a un autore dell’Ottocento legato alla tradizione organistica italiana.

Si partirà con Girolamo Frescobaldi, del quale saranno eseguite la Toccata V sopra i pedali per l’organo dal II libro di Toccate e la Gagliarda III dal II libro di Toccate. Seguirà il Tiento de medio registro de dos tiples de segundo tono di Francisco Correa de Arauxo, prima di passare a Henry Purcell con March and Canzona.

La serata proseguirà con Alessandro Scarlatti, autore della Toccata aperta d’organo, Balletto e Fuga, e con due pagine di Johann Sebastian Bach, Wer nur den lieben Gott lässt walten BWV 691 e la Fantasia super “Valet will ich dir geben” BWV 735. In programma anche la Suite n. 2 HWV 427, nelle sezioni Adagio, Allegro, Adagio, Fuga, di Georg Friedrich Händel, e la Sonata K 513, nei movimenti Moderato, Molto allegro, Presto, di Domenico Scarlatti. A chiudere sarà la Marcia dopo la Messa da “Recentissima Messa per Organo” op. 189 di Polibio Fumagalli.

Dieciminuti, musica e letteratura

Proprio in occasione del concerto di Luino debutterà anche il primo dei tre appuntamenti della nuova proposta “Dieciminuti. Letture prima dei suoni”, pensata per amplificare l’esperienza dell’ascolto attraverso un dialogo tra musica e letteratura.

Prima del concerto, la voce dell’attrice Silvia Sartorio accompagnerà il pubblico in un breve percorso multidisciplinare, attraverso pagine di autori o temi legati alla musica e al territorio varesino. L’idea è quella di creare un momento di introduzione al concerto e, allo stesso tempo, suggerire percorsi di approfondimento capaci di intrecciare patrimonio musicale, cultura e letteratura.

Dopo Luino, “Dieciminuti” tornerà giovedì 10 settembre alle 21 nella chiesa di San Lorenzo Martire a Sumirago, in occasione del concerto di Marta Misztal all’organo, e domenica 4 ottobre alle 16 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Bardello, con Marco Cadario.

L’organo Carnisi del 1857

Al centro della serata luinese sarà dunque anche lo storico strumento del Santuario della Madonna del Carmine. L’organo Carnisi del 1857 sarà affidato a Michele Croese, diplomato in Pianoforte, Organo e composizione organistica e Clavicembalo, con una lunga attività concertistica in Italia e all’estero.

La 46ª Stagione di Antichi Organi proseguirà poi con altri 17 appuntamenti, riportando il pubblico alla scoperta degli strumenti storici custoditi nelle chiese del territorio e delle loro particolari caratteristiche sonore.

Tutti i dettagli e il calendario completo della rassegna sono disponibili sul sito antichiorganivarese.it.