La Caronnese Women si rinforza in attacco: a Caronno Pertusella arriva la svizzera Francesca Andreoli

Manca ormai pochissimo all’avvio della nuova stagione di Serie C e la Caronnese Women si fa trovare pronta all’appuntamento, con l’obiettivo di confermarsi la grande sorpresa del campionato.

La società ha lavorato con determinazione per rinnovare la rosa, unendo atlete di esperienza a giovani promesse di qualità, così da presentarsi ai nastri di partenza con un gruppo solido e completo in ogni reparto.

Francesca Andreoli in attacco

In questo clima di entusiasmo e preparazione si inserisce l’arrivo di Francesca Andreoli, classe 2002, che andrà ad arricchire il reparto offensivo rossoblù nel ruolo di esterno, ala o punta.

Cresciuta nel calcio svizzero, Andreoli ha vestito le maglie di Rapid Lugano, Team Ticino, Balerna e FC Arzo, per poi passare al Gambarogno, dove ha svolto la preparazione con la prima squadra promossa in Serie B, collezionando presenze sia in amichevoli sia in gare ufficiali. Un percorso che le ha permesso di maturare una combinazione di tecnica, velocità e fame agonistica che ora porta a Caronno Pertusella.

Il fascino del calcio italiano

Fuori dal campo lavora come impiegata di commercio, dopo essersi diplomata in Svizzera, ma è sul rettangolo verde che trova la sua massima espressione: per lei lo sport non è un semplice passatempo, ma uno spazio in cui mettersi costantemente alla prova.

Ad attirarla verso l’Italia sono stati il fascino del calcio nostrano e la solidità del progetto rossoblù. Andreoli arriva a Caronno Pertusella con l’ambizione di imparare, crescere e dare il massimo, per spingere la Caronnese sempre più in alto già dalle prime battute del campionato.