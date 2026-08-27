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Gallarate/Malpensa

La Casa delle Donne scende in piazza a Gallarate: “Basta violenza”

Sit in alla panchina rossa di Largo Camussi: l'appuntamento è per giovedì 27 dalle 18,30

La panchina rossa a Gallarate

Otto donne uccise in poche settimane, in un’estate che ha riportato con drammatica evidenza il tema della violenza di genere al centro della cronaca italiana. E un bilancio che, secondo il monitoraggio dell’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, arriva a 44 femminicidi dall’inizio dell’anno considerando anche i casi emersi nelle ultime settimane. Un numero che non è una statistica ufficiale del Ministero dell’Interno, che utilizza criteri differenti, ma che restituisce la dimensione del fenomeno secondo il monitoraggio dell’Osservatorio.

È anche partendo da questi numeri che la Casa delle Donne di Gallarate ha deciso di tornare in piazza. L’appuntamento è per giovedì 27 agosto, dalle 18.30 alle 20, in Largo Camussi, davanti alla panchina rossa, per un sit-in dedicato alle donne uccise e a tutte quelle che ogni giorno subiscono violenza.

«Desideriamo, come Casa delle Donne, invitarvi in piazza, davanti alla panchina rossa, per ricordare e onorare tutte le donne uccise, per tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza, per dire basta a femminicidi e violenza», è l’appello lanciato per l’iniziativa.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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