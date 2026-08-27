La Casa delle Donne scende in piazza a Gallarate: “Basta violenza”
Sit in alla panchina rossa di Largo Camussi: l'appuntamento è per giovedì 27 dalle 18,30
Otto donne uccise in poche settimane, in un’estate che ha riportato con drammatica evidenza il tema della violenza di genere al centro della cronaca italiana. E un bilancio che, secondo il monitoraggio dell’Osservatorio nazionale di Non Una Di Meno, arriva a 44 femminicidi dall’inizio dell’anno considerando anche i casi emersi nelle ultime settimane. Un numero che non è una statistica ufficiale del Ministero dell’Interno, che utilizza criteri differenti, ma che restituisce la dimensione del fenomeno secondo il monitoraggio dell’Osservatorio.
È anche partendo da questi numeri che la Casa delle Donne di Gallarate ha deciso di tornare in piazza. L’appuntamento è per giovedì 27 agosto, dalle 18.30 alle 20, in Largo Camussi, davanti alla panchina rossa, per un sit-in dedicato alle donne uccise e a tutte quelle che ogni giorno subiscono violenza.
«Desideriamo, come Casa delle Donne, invitarvi in piazza, davanti alla panchina rossa, per ricordare e onorare tutte le donne uccise, per tutte le donne che ogni giorno subiscono violenza, per dire basta a femminicidi e violenza», è l’appello lanciato per l’iniziativa.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
principe.rosso su Danni, frane ed esondazioni: Regione Lombardia chiede lo stato di emergenza nazionale per il maltempo
Felice su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
magicg su Quanti aerei atterrano e decollano da Malpensa? Il rumore sulle nostre teste sta diventando un problema
lenny54 su "Moschea" di via Giusti Varese, Galparoli attacca e parla di regalo politico, Palazzo Estense replica: "È lì da 30anni"
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.