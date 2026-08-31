La Comunità Pastorale di Sant’Eusebio saluta don Emilio Rimoldi

La comunità di Barasso ha salutato don Emilio Rimoldi in occasione dell’ultima Messa celebrata nel comune prima del suo imminente trasferimento. Il saluto ufficiale dell’intera Comunità pastorale “Sant’Eusebio” (che unisce le parrocchie di Casciago, Barasso, Luvinate e Morosolo) si terrà invece domenica 6 settembre con una celebrazione solenne in programma a Casciago.

Per decisione dell’arcivescovo mons. Mario Delpini, a partire dal mese di settembre don Emilio assumerà infatti l’incarico di parroco presso la parrocchia dell’Annunciazione a Milano. A raccogliere il suo testimone alla guida della Comunità pastorale Sant’Eusebio sarà don Ambrogio Cortesi, finora parroco a Castiglione Olona, amministratore parrocchiale a Gornate Superiore e decano del decanato di Tradate.

Durante la funzione a Barasso, il sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari ha portato il ringraziamento dell’amministrazione comunale e dei cittadini, sottolineando la collaborazione istituzionale sviluppata in questi anni per il bene del territorio e richiamando i valori del dialogo e della responsabilità.

La Curia milanese ha espresso gratitudine a don Emilio Rimoldi e a don Ambrogio Cortesi per la disponibilità dimostrata di fronte ai nuovi incarichi pastorali, invitando i fedeli ad accompagnarli con preghiera e vicinanza in questo passaggio.