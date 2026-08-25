La comunità salvadoregna di Varese festeggia i 205 anni di indipendenza di El Salvador

Un fine settimana di festa tra arte, spettacoli, balli e sapori del Centro e del Sud America per celebrare la cultura salvadoregna

La comunità salvadoregna di Varese è pronta a festeggiare in grande stile i 205 anni dell’indipendenza di El Salvador dalla Spagna, invitando tutta la città a un fine settimana di festa all’insegna della musica, della cultura e delle specialità culinarie del Centro e del Sud America. L’appuntamento è per sabato 5 settembre a Casbeno e domenica 6 settembre a Belforte. L’ingresso è gratuito.

Nuovo appuntamento col Grande festival latino

La manifestazione comincia sabato 5 settembre alla piazza di Casbeno in via della Conciliazione con la terza edizione del Grande festival latino: una giornata interamente dedicata all’orgoglio delle popolazioni del Centro e del Sud America. Accanto al gruppo dei Salvadoreños unidos en Varese, volontari originari da diversi paesi dell’America Latina portano il meglio della propria musica e delle proprie danze tradizionali per una giornata di puro divertimento. Da non perdere in particolare le esibizioni di ballo peruviano ed ecuadoregno.

Viva El Salvador en Varese, domenica l’anniversario dell’indipendenza

Le celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza di El Salvador si tengono invece domenica 6 settembre al campo sportivo Bernasconi in via Vivirolo 1 a Varese. La quinta edizione della festa di Viva El Salvador en Varese comincia alle 10:00 e prosegue fino alle 19:00 tra musica, spettacoli e sapori.

Tra gli ospiti più attesi ci sono due artisti celebri in El Salvador: Julio Yudice, il volto dietro al noto personaggio del piccolo schermo “La Tenchis” e il cantante Roberto Rodas. Durante la giornata sono in programma anche le esibizioni di artisti salvadoregni di Varese e Milano. Nel corso della manifestazione si possono inoltre ammirare le opere di Carlos Ruiz, che coi suoi quadri racconta l’orgoglio della cultura salvadoregna.

Non mancano ovviamente i sapori della tradizione salvadoregna, con specialità tipiche preparate dai volontari. Un’occasione per conoscere la ricchezza della cultura di El Salvador sotto ogni punto di vista.

«Orgogliosi di portare un po’ di El Salvador a Varese»

El Salvador ottenne l’indipendenza dalla Spagna il 15 settembre 1821. A 205 anni di distanza, questa data continua a essere molto sentita e viene commemorata ogni anno in occasione del “Mes Cívico”: un periodo dedicato alla celebrazione dell’identità salvadoregna che copre tutto il mese di settembre.

Per i cittadini originari da El Salvador che abitano a migliaia di chilometri dal loro paese, questa festa ottiene anche un altro tipo di significato. «Sentiamo nostalgia per la nostra terra – spiega Moises Calles, presidente dei Salvadoreños unidos en Varese –. Siamo orgogliosi di essere salvadoregni e avere l’opportunità di portare un po’ del nostro Paese anche qui a Varese ci rende felici. Ringrazio le autorità, a partire dal Comune di Varese e in particolare l’assessore Stefano Malerba, insieme a tutti coloro che ci sostengono in questa iniziativa».