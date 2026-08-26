La Croce Rossa di Lomazzo raccoglie materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

Anche quest’anno il Comitato della Croce Rossa di Lomazzo promuove una raccolta solidale di materiale scolastico destinata alle famiglie in difficoltà con figli che frequentano le scuole dell’obbligo. L’iniziativa coinvolgerà diversi esercizi commerciali della Bassa Comasca e avrà due giornate principali di raccolta, il 5 e il 12 settembre.

Due giornate di raccolta nei supermercati

I volontari della Croce Rossa saranno presenti in alcuni supermercati del territorio per raccogliere materiale di cancelleria acquistato e donato dai clienti.

Venerdì 5 settembre la raccolta si svolgerà al Famila di Lomazzo, in via del Serpio 41. Sabato 12 settembre i volontari saranno invece al Tigros di Lomazzo, in via Graffignana 18, e all’Italmark di Bregnano, in via Milano.

All’Italmark di Bregnano sarà disponibile anche il “carrello sospeso”, formula che permetterà di lasciare il materiale acquistato per la raccolta solidale. La stessa possibilità sarà prevista all’Ipermercato D’Ambros di Turate, in via per la Massina 45. Tra le attività che partecipano all’iniziativa figura anche l’Ipermercato Il Gigante di Vertemate con Minoprio, in via Statale dei Giovi.

Cosa si può donare

La raccolta riguarda il materiale di uso quotidiano per la scuola: matite, gomme, penne cancellabili, pennarelli, pastelli, righelli, squadre, compassi, forbici con punta arrotondata e colle.

Saranno raccolti anche quaderni a righe e a quadretti, raccoglitori ad anelli, cartellette con elastico, fogli forati, buste trasparenti forate, album da disegno, acquarelli e tempere.

L’obiettivo è aiutare le famiglie che affrontano con maggiore difficoltà le spese legate al rientro a scuola, mettendo a disposizione il materiale necessario per l’attività didattica dei bambini e dei ragazzi.

Il materiale ai Servizi Sociali della Bassa Comasca

Tutto quanto verrà raccolto sarà consegnato ai Servizi Sociali dei Comuni della Bassa Comasca, che provvederanno alla distribuzione in base alle esigenze presenti nei diversi territori.

La Croce Rossa di Lomazzo invita così cittadini e famiglie a partecipare alla raccolta anche attraverso una piccola donazione durante la spesa.

Per informazioni o per concordare donazioni di materiale è possibile scrivere all’indirizzo info@crilomazzo.org