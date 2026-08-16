La Croce Rossa di Varese lancia la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese rinnova anche per il 2026 la raccolta di materiale scolastico destinata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie del territorio che si trovano in condizioni di fragilità economica e sociale.

L’obiettivo dell’iniziativa è permettere a tutti gli studenti di affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico con il materiale necessario, riducendo almeno in parte il peso delle spese per le famiglie più in difficoltà.

La raccolta sarà attiva dal 17 al 30 agosto. Sarà possibile donare zaini nuovi oppure usati, purché in buono stato, e materiale di cancelleria nuovo.

A Varese le donazioni potranno essere consegnate nella sede della Croce Rossa di via J.H. Dunant 2, tutti i giorni e senza limiti di orario.

La raccolta sarà attiva anche nella sede di Tradate, in via del Carso 29, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 21.

Un’ulteriore occasione per contribuire sarà sabato 22 agosto, quando volontari e volontarie della Croce Rossa saranno presenti nei punti vendita Tigros di Buguggiate, Malnate e Mornago. I cittadini potranno acquistare e consegnare direttamente il materiale scolastico destinato alla raccolta.

«Ogni gesto, anche il più semplice, può contribuire a costruire un futuro migliore. Un quaderno, una penna o uno zaino possono rappresentare un aiuto concreto e restituire serenità a tante famiglie del nostro territorio», sottolinea Simone Filippi, presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa.

L’iniziativa rientra nelle attività che il Comitato porta avanti durante l’anno a sostegno delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione all’inclusione, alla vicinanza alle famiglie e alla promozione delle pari opportunità.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo varese.sociale@lombardia.cri.it.