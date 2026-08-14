La Croce Rossa di Varese lancia la raccolta di materiale scolastico

Uno zaino non contiene soltanto libri e quaderni, ma porta con sé aspettative, curiosità, nuove esperienze e il desiderio di crescere. È proprio da questa idea che nasce la raccolta di materiale scolastico promossa anche quest’anno dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, a sostegno dei bambini e dei ragazzi di famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale.

AVERE LE STESSE OPPORTUNITÀ

L’obiettivo è permettere a tutti gli studenti di iniziare il nuovo anno scolastico con gli strumenti necessari e con le stesse opportunità dei propri compagni. Dal 17 al 30 agosto cittadini e aziende potranno donare zaini nuovi oppure usati, purché in buono stato, e materiale di cancelleria nuovo. A Varese le donazioni potranno essere consegnate nella sede di via J.H. Dunant 2, tutti i giorni e senza limiti di orario. La raccolta sarà attiva anche nella sede di Tradate, in via del Carso 29, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 21.

UN AIUTO CONCRETO

Sabato 22 agosto, inoltre volontari e volontarie della Croce Rossa saranno presenti nei punti vendita Tigros di Buguggiate, Malnate e Mornago, dove sarà possibile consegnare direttamente il materiale scolastico. «Ogni gesto, anche il più semplice, può contribuire a costruire un futuro migliore. Un quaderno, una penna o uno zaino possono rappresentare un aiuto concreto e restituire serenità a tante famiglie del nostro territorio», sottolinea Simone Filippi, presidente del Comitato di Varese.

L’iniziativa rientra nelle attività che il Comitato porta avanti quotidianamente a sostegno delle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di promuovere inclusione, vicinanza e pari opportunità. Un invito a riempire gli zaini di opportunità, futuro e speranza. Per informazioni: varese.sociale@lombardia.cri.it