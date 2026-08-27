La Ferrari di Rovera riaccende i motori per la “3 Ore del Nurburgring”
Domenica 30 il pilota di Varese (con Nielsen e Mosca) affronta la ripartenza del GT World Challenge: "Dobbiamo provare a vincere almeno una gara"
Domenica 30 agosto il leggendario tracciato del Nurburgring ospita la “3 Ore” di automobilismo valida per il GT World Challenge. Una competizione cui prende parte anche Alessio Rovera, il pilota di Casbeno che corre con i colori ufficiali della Ferrari e che intende dare un giro di volta a un’annata fino a qui non troppo fortunata nel GTWC.
Rovera sarà affiancato dal danese Nicklas Nielsen e dall’altro italiano Tommaso Mosca a bordo della Ferrari 296 GT3 Evo, affidata come sempre a ingegneri, tecnici e meccanici del team AF Corse. A fine giugno fu proprio Rovera a dare alla vettura del Cavallino Rampante una bella spinta, centrando la pole position alla 24 Ore di Spa (foto in alto) e contribuendo al terzo posto finale. La classifica assoluta della serie Endurance è fuori portata (visti gli “zero” a Le Castellet e Monza) ma a questo punto la Ferrari #51 punta a fare bene nelle singole gare.
Al Nurburgring uno dei principali problemi sarà il traffico in pista: in griglia ci saranno ben 55 auto di categoria GT3 che dovranno disseminarsi sui poco più di 5 chilometri del tracciato (in configurazione da Gran Premio). «Il bel risultato di Spa non ci può bastare – spiega Rovera prima di testare il circuito tedesco – Dobbiamo cercare di vincere almeno una gara. La 296 GT3 Evo dovrebbe adattarsi piuttosto bene alle caratteristiche del Nurburgring, ma ci sono diverse incognite a partire dal BoP (il sistema che bilancia le prestazioni delle vetture attraverso l’assegnazione di zavorre ndr) per proseguire con la possibilità di pioggia per domenica».
E proprio la giornata di domenica si aprirà al mattino con tre turni di qualifiche, uno per pilota: sabato infatti sono previste solo due sessioni di libere. Il semaforo verde (domenica) è fissato per le ore 15 con bandiera a scacchi alle 18. «Con questa, inizia un periodo che prevede diverse gare interessanti – conclude il varesino – Sentiamo il dovere di far bene fin dal rientro perché la Endurance Cup quest’anno è stata complicata». E poi perché alle porte c’è la tappa americana del Mondiale WEC, sul COTA di Austin.
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