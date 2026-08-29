La Festa della Madonna della Cintura porta a Corgeno tre giorni di fede, gastronomia e spettacoli

Corgeno si prepara a celebrare la Festa della Madonna della Cintura con tre giornate di appuntamenti religiosi, culturali e conviviali dall’11 al 13 settembre. La frazione di Vergiate si ritroverà per un evento che unisce momenti di fede, buona cucina e intrattenimento per famiglie lungo le sponde del lago.

Il programma si apre venerdì 11 settembre alle ore 21.00 presso la Chiesa Parrocchiale con una serata culturale dedicata alla storia locale e all’arte sacra. Gli esperti illustreranno al pubblico i dettagli del lavoro di restauro effettuato sugli antichi stendardi della Madonna della Cintura e di San Giorgio Martire.

I festeggiamenti proseguono sabato 12 settembre con un momento dedicato alla gastronomia e al divertimento. A partire dalle ore 19.30 la Società Canottieri di Corgeno ospiterà la cena comunitaria, seguita da una serata di animazione musicale con karaoke aperta a tutti i partecipanti.

La giornata conclusiva di domenica 13 settembre si aprirà alle ore 10.30 con la Santa Messa Solenne celebrata sul sagrato della chiesa, al termine della quale si terranno l’aperitivo e la vendita benefica di torte. Dalle ore 12.30 lo spazio esterno ospiterà il pranzo a base di polenta, bruscitt, zola, panini con la salamella e dolci. In caso di pioggia la carica gastronomica a pranzo verrà annullata.

Il pomeriggio della domenica sarà interamente dedicato ai più piccoli e alla ripartenza delle attività scolastiche. Oltre agli spettacoli di clown e ai giochi organizzati sul sagrato, alle ore 16.00 si terrà la tradizionale benedizione degli zaini, dei libri e dei quaderni per tutti gli studenti del paese.