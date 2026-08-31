La forma dell’aria: Villa Mirabello ospita la rassegna Aura coeli

Dal 5 settembre al 4 ottobre Villa Mirabello a Varese ospita “AURA COELI – ovvero LA FORMA DELL’ARIA”, rassegna di arte contemporanea curata da Luigi Cavadini. Dopo la prima tappa al Museo della Seta di Como, il progetto arriva nel capoluogo varesino con opere e contributi poetici dedicati a un tema tanto concreto quanto difficile da rappresentare: dare forma all’aria, a ciò che è invisibile, mutevole eppure costantemente presente.

La mostra nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese e Segreta Isola di Como, un rapporto costruito attraverso diversi progetti comuni e con l’obiettivo di mettere in relazione artisti, poeti e pubblico provenienti da esperienze e territori differenti.

Dare forma a ciò che non si vede

Il titolo della rassegna racchiude il tema attorno al quale si sviluppa il percorso espositivo. “Aura coeli”, l’aura del cielo, e “La forma dell’aria” diventano il punto di partenza per una riflessione affidata a linguaggi diversi.

Come sottolinea il curatore Luigi Cavadini nel catalogo, l’aria diventa uno spazio nel quale percezione, memoria e immaginazione possono tradursi in segni, colori, parole, gesti e materia. Una ricerca che coinvolge pittura, arti visive e poesia e che prova a confrontarsi con qualcosa che sfugge alla rappresentazione diretta. Sul significato del progetto interviene anche Enzo R. Laforgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese, che individua nella ricerca della forma dell’invisibile una sfida intellettuale e creativa, capace di interrogare anche il rapporto tra le persone, lo spazio e il mondo che le circonda.

Arte contemporanea nelle sale di Villa Mirabello

L’arrivo della rassegna a Villa Mirabello mette inoltre in relazione le opere contemporanee con uno dei luoghi storici della città. La sede espositiva diventa così parte del percorso, creando un dialogo tra arte, architettura e territorio. L’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese ha ringraziato il Comune per aver accolto il progetto e messo a disposizione gli spazi della villa. Ad accompagnare la mostra c’è anche un catalogo che raccoglie, insieme alle opere, gli interventi di Enzo R. Laforgia, Luigi Cavadini, Albertina Nessi, Doriam Battaglia e Daniele Garzonio, offrendo diversi punti di vista sui temi attraversati dalla rassegna.

Oltre quaranta artisti e quindici poeti

Gli artisti coinvolti nelle due sedi espositive di Como e Varese sono Luisella Abbondi, Gabriella Barioni, Doriam Battaglia, Mario Battimiello, Germana Bedont, Stefania Benedetti, Claudia Beulke, Fausto Bianchi, Maria Donata Bitondo, Maria Teresa Bolis, Mita Bolzoni, Giorgio Bongiorni, Marialuisa Bossi, Enrico Brunella, Anna Buono, Irene Cornacchia, Coletta Cremonesi, Francesco Cucci, Franca D’Alfonso, Giovanni Dal Cin, Mario Dusi, Paola Fontana, Elda Frangi, Giuliano Galeazzi, Sandra Gargowitsch, Daniele Garzonio, Martina Goetze, Giovanni La Rosa, Sergio Meacci, Elisabetta Meneghello, Leda Michelini, Luca Missoni, Serena Moroni, Marzia Mucchietto, Ferdinando Pagani, Ferruccio Pavesi, Valeria Rampinini, Marco Saporiti, Massimo Severini, Ivan Sghirinzetti, Franco Trento e Paolo Zanzi.

I poeti presenti nel progetto sono invece Lorenza Auguadra, Luisa Azzerboni, Luigi Besana, Enrico Brunella, Paolo Carpi, Mario Dusi, Susanna Porro, Luigi Rigamonti, Raffaele Rigamonti, Anna Rizzato, Federica Rossi, Roberto Sampietro, Sandro Sardella, Ivan Sghirinzetti e Manlio Siani.

Inaugurazione il 5 settembre

L’inaugurazione di “AURA COELI – ovvero LA FORMA DELL’ARIA” è in programma sabato 5 settembre alle 17 a Villa Mirabello, a Varese. La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre. La sede è chiusa il lunedì; martedì, mercoledì e giovedì sarà visitabile dalle 9.30 alle 12.30, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, mentre la domenica dalle 14 alle 18.La rassegna è realizzata con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria, del Comune di Varese e del Comune di Como.