La luna oscurerà il sole, complice la Terra: ecco come guardare a Varese l’eclissi del 12 agosto

Uno spettacolo della natura che sarà visibile anche alle nostre latitudini: l’eclissi totale di sole che si verificherà il 12 agosto, evento visibile nella sua interezza in Groenlandia, Islanda e Spagna tanto che diversi astrofili varesini sono in trasferta proprio per assistere al fenomeno.

A VARESE

Al di fuori della fascia di totalità l’eclisse sarà parziale: a Varese il 12 agosto la Luna oscurerà il Sole per il 92% in fase massima (ore 20.20 locali) con un’altezza sull’orizzonte WNW di soli 2 gradi: per ricordarci una fase più pronunciata dobbiamo tornare indietro al 1999 (oscuramento a Varese 96%) e nel 1961 (totale in Liguria e Toscana, oscuramento a Varese del 99%).

L’EVENTO DEL CENTRO GEOFISICO PREALPINO (sold out)

Per l’occasione è stato organizzato uno speciale evento su prenotazione, in Osservatorio, con il seguente programma:dalle ore 17 alle ore 18 accoglienza dei partecipanti in Osservatorio ed osservazione del Sole ai telescopi

dalle ore 18 alle ore 19 conferenza sulle eclissi e visita alle cupole astronomiche

dalle ore 19.20 alle ore 20.35 osservazione visuale dell’eclisse

ore 20.40 tramonto del Sole, fine dell’evento e discesa

Costo della serata, inclusi gli occhialini*: 12 €.

*Gli occhialini sono certificati CE e conformi alla norma EN ISO 12312-2:2015, lo standard europeo per la protezione degli occhi. Realizzati secondo i più elevati criteri di sicurezza, proteggono in modo affidabile la vista durante l’osservazione diretta del Sole nel corso di un’eclissi.

L’evento ha avuto un grande successo di pubblico ed i posti sono andati sold out. Per chi è riuscito a prenotare si ricorda che per salire al Campo dei Fiori occorre prendere l’apposita navetta da Piazzale Gramsci (fronte stadio di calcio)

A BRINZIO E MONTEVIASCO

Per la serata di mercoledì 12 agosto, gli astrofili metteranno a disposizione della cittadinanza strumentazioni professionali per l’osservazione solare in sicurezza e occhialini appositi (ottenibili tramite donazione minima). Le postazioni saranno allestite in due differenti località della provincia a Brinzio (dalle ore 19:00): il punto d’osservazione sarà posizionato presso i prati dello sci di fondo, con ingresso da via Piave e disponibilità di parcheggio gratuito in loco. Da questa postazione sarà possibile seguire l’eclissi in tutta la sua durata, raggiungendo fino al 91% di oscuramento del disco solare.

C’è poi la Stazione Astronomica di Monteviasco (dalle ore 19:00): per raggiungere la sede è possibile salire a piedi lungo la mulattiera da Ponte di Piero oppure utilizzare la funivia (con ultima corsa in salita prevista per le ore 17:00, mentre il rientro avverrà a piedi lungo il sentiero). Da Monteviasco l’osservazione del sole sarà parziale (fino a circa il 50% di oscuramento) prima che l’astro tramonterà dietro le montagne.

CASCIAGO, AI GIARDINI

Nella serata di mercoledì 12 agosto è prevista un’apertura straordinaria dei giardini di Villa Castelbarco, sede del municipio cittadino. Lo spazio verde del palazzo comunale rimarrà accessibile a cittadini e visitatori dalle ore 19.45 alle ore 21.00. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito

LE “SPEDIZIONI”

Come si accennava c’è chi, fra gli astrofili, non ha voluto perdere l’occazione per gustarsi l’evento astronomico del 2026. Sono partiti dal Centro Geofisico Prealpino alla volta dei teatri naturali più favorevoli per godersi lo spettacolo. Ma c’è da segnalare anche la spedizione del Gat, il gruppo astronomico tradatese: sono partiti in sessanta, in aereo, in autobus o in auto.

L’ECLISSI

È un evento astronomico che avviene quando Sole, Luna e Terra risultano perfettamente allineate in quest’ordine (dunque sempre in condizione di “luna nuova”). L’ombra della Luna giunge così sulla Terra, e la rotazione del nostro pianeta fa sì che la zona dove è possibile vedere la totalità sia un corridoio lungo migliaia di km ma molto stretto (di solito 100/150 km).

Le eclissi solari non sono sempre totali: a seconda della distanza della Luna dalla Terra si possono anche avere eclissi “anulari”; questo succede quando la Luna si trova nei pressi dell’apogeo, lontana cioè dalla Terra e di conseguenza un pò più piccola del normale Il fenomeno sarà totale in Spagna, Islanda e Groenlandia, mentre in Italia sarà visibile come eclissi parziale. Nel Nord-Ovest la copertura supererà il 90% e il massimo arriverà poco prima del tramonto. In Lombardia, a Milano, il fenomeno inizierà intorno alle 19.27 e raggiungerà il massimo alle 20.20, con oltre il 92% del disco solare oscurato. Per osservare l’eclissi è indispensabile utilizzare appositi filtri certificati: mai guardare direttamente il Sole senza adeguata protezione.

MA…ECLISSI O ECLISSE?

Sono corrette entrambe, ma con una differenza d’uso:

eclissi → è la forma più comune e consigliata nell’italiano contemporaneo: un’eclissi di Sole, l’eclissi lunare.

→ è la forma più comune e consigliata nell’italiano contemporaneo: un’eclissi di Sole, l’eclissi lunare. eclisse → è anch’essa corretta, ma oggi è meno frequente e ha un sapore più letterario.

Non si dicono più, poiché dizioni arcaiche, i termini ecclissi, o ecclisse, raddoppiando dunque la “c“.

(foto, Eclissi totale di sole in Francia, 11 agosto 1999 da wikipedia, credit Luc Viatour / https://Lucnix.be)