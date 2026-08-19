La maglia originale di Andrea Meneghin all’asta con “Il basket siamo noi”

Lo scudetto sul cuore, il gallo dei Roosters ideato da Moreno Chisté a tutta maglia e il numero 11 spostato sulla destra. Inconfondibile: è la maglia originale indossata da Andrea Meneghin nella stagione 1999-2000 il secondo cimelio “sacro” per i tifosi della Pallacanestro Varese che viene messo all’asta da “Il basket siamo noi” per raccogliere fondi con cui finanziare la ristrutturazione del playground del Campus.

La prima “reliquia”, ovvero i pantaloncini “Emerson” di Aldo Ossola, sono stati battuti a 550 euro e, al pari della canotta del “Menego” (e di altri due cimeli svelati nelle prossime settimane) verranno esposti nel futuro museo del basket che nascerà nei nuovi spazi ricavati al palasport di Masnago. La teca riporterà sia il nome del campione che ha donato il cimelio, sia quello di chi se lo è aggiudicato (nel caso dei calzoncini di Ossola è stato Giulio Corgatelli).

Il procedimento per l’asta è il medesimo: la base è fissata in 250 euro e i rilanci sono da 25 euro ciascuno. Per avanzare la propria proposta è necessario scrivere una e-mail all’indirizzo comunicazionebsn@gmail.com a partire dalle 12 di mercoledì 19 agosto. Ci sarà una mail condivisa tra tutti i partecipanti per restare aggiornati sull’andamento dell’asta che terminerà alle 12 di martedì 25 agosto.

Come accennato, i fondi raccolti serviranno a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione effettuati sul campetto principale tra quelli che formano il complesso all’aperto adiacente al Centro Campus. Una realizzazione splendida in cui sono riportati tutti i trofei vinti dalla Pallacanestro Varese e la skyline della Città Giardino. Il progetto è del collettivo NineInThePaint e presenta anche il ricordo di Paolo Talamoni grazie all’iniziativa di Paul’s Friends. L’inaugurazione è prevista per il prossimo 13 settembre.