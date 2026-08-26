La mappa dei prezzi delle case vacanza: Lucca e Bolzano le province più care, conviene il Sud

Comprare una seconda casa per sentirsi in vacanza tutto l’anno o per metterla a reddito attraverso le locazioni brevi. Con la fine di agosto, chi desidera investire nel mercato immobiliare turistico si trova ad affrontare un quadro caratterizzato da prezzi in generale crescita in quasi tutta Italia. A fotografare l’andamento del settore è l’ultima analisi firmata da Immobiliare.it, che mette a confronto i costi medi al metro quadro registrati a fine luglio 2026 con quelli dell’anno precedente.

Mare: la Toscana in vetta, occasioni in Salento e Calabria

Per chi sceglie la costa, la provincia di Lucca — che include Forte dei Marmi — si conferma la più cara della Penisola con una media di 4.008 euro/mq (+4,9% in un anno). Nel Nord Italia domina la Liguria: la provincia di Savona guida la classifica con 3.798 euro/mq (+5,6%), mentre Genova offre una soluzione più contenuta a 1.852 euro/mq, pur segnando il rialzo regionale maggiore (+6,9%). In Riviera Romagnola, la provincia di Rimini supera i 2.000 euro/mq (+7,4%), cifra simile a quella registrata in provincia di Latina (+1%).

I valori più accessibili si confermano al Sud e nelle Isole:

Provincia di Lecce: 1.116 euro/mq, con una lieve flessione del 2,1%.

Costa degli Aranci (Catanzaro): poco sotto i 1.000 euro/mq (+3,7%).

Provincia di Trapani: 1.228 euro/mq (+4,1%).

Provincia di Sassari: supera i 3.280 euro/mq (+2,3%).

Montagna: Trentino-Alto Adige al top, flette la Valle d’Aosta

Tra le mete montane, il Trentino-Alto Adige è la regione più onerosa d’Italia, con valori medi superiori a 3.700 euro/mq. A fare da traino è il comune di Bolzano, che oltrepassa i 5.100 euro/mq (+4%), con una provincia attestata a 4.650 euro/mq (+2,4%). Più staccata Trento, dove la città tocca i 3.490 euro/mq (+4,2%) e la provincia i 2.692 euro/mq (+6,9%).

Di segno opposto la Valle d’Aosta, che registra arretramenti nei costi: la città di Aosta si posiziona sotto i 2.300 euro/mq (-1,5%), mentre la provincia scende a 2.590 euro/mq con un calo del 6% su base annua.

Città d’arte: Milano resta prima, corsa dei prezzi a Pesaro

Chi punta sul turismo culturale trova le quotazioni più elevate nei grandi capoluoghi. Milano guida la graduatoria nazionale a 5.661 euro/mq (+2,2%), seguita da Firenze a 4.751 euro/mq (+3%) e Roma a 3.848 euro/mq (+6%). Stabili su cifre simili Bologna (3.835 euro/mq, +5,3%) e Venezia (3.368 euro/mq, +3%).

Tra le città già inserite nel circuito delle Capitali Italiane della Cultura, Pesaro mette a segno l’incremento più marcato (+8,1%), seguita da Bergamo (+7,3%, che con 2.909 euro/mq è la più cara tra queste) e Ravenna (+7,1%). Vanno in controtendenza Siena (-0,4%) e Agrigento (-4%).