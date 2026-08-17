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“La nostra storia, il tuo posto”: la Pro Patria lancia gli abbonamenti a Busto Arsizio

La società biancoblu apre le sottoscrizioni per le 17 sfide casalinghe del Girone D di Serie D con tariffe d'accesso pensate per riempire lo stadio e il settore popolare offerto a soli 20 euro

Pro Patria - Union Brescia 0-2

La Pro Patria dà il via alla campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/2027, pronta ad affrontare le 17 partite casalinghe del Girone D di Serie D, comprese le sfide territoriali contro Varese, Varesina, Castellanzese e Solbiatese. Il club di Busto Arsizio chiama a raccolta i propri tifosi con lo slogan “La nostra storia, il tuo posto”, puntando su un forte legame con il territorio e sui colori biancoblu.

La società propone un listino prezzi pensato per favorire la massima partecipazione dei sostenitori allo stadio “Speroni”. La vera novità risalta nel settore popolare: l’abbonamento per la Curva è offerto alla cifra accessibile di soli 20 euro per l’intero campionato. Un segnale chiaro verso i propri sostenitori.

I dettagli sui settori e le tariffe

Oltre alla tariffa agevolata per la Curva, la tessere stagionale offre opzioni per tutti i settori dell’impianto cittadino. Il settore Distinti Coperti è accessibile al prezzo di 60 euro, mentre per la Tribuna Laterale il costo è fissato a 190 euro.

I sostenitori che desiderano una posizione più centrale o un servizio esclusivo possono scegliere tra la Tribuna Centrale, proposta a 300 euro, e la Tribuna Top, riservata al prezzo di 800 euro per l’intera annata agonistica.

Come sottoscrivere la tessera

Per poter sottoscrivere la tessere stagionale e accedere allo stadio, la società ricorda ai sostenitori che è necessario prenotare preventivamente la propria “Pro Patria Card” ufficiale. Tutte le informazioni operative sui canali di vendita e le modalità d’acquisto sono reperibili sul sito ufficiale del club e sui canali social biancoblu. QUI IL LINK

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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