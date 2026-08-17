La nuova Futura Volley lavora a Busto Arsizio, Scognamillo “C’è la determinazione giusta”

Dopo aver trascorso in libertà il fine settimana di Ferragosto, la Futura Volley Giovani torna in campo oggi per inaugurare la sua seconda settimana di preparazione pre-campionato. La formazione guidata da coach Michele Marchiaro riprende le attività seguendo un programma ben definito di sessioni tecniche e atletiche.

Il programma degli allenamenti tra Sacconago e Samarate

La tabella di marcia rispecchierà a grandi linee quella dei primi giorni di raduno, con un’unica novità logistica: la preparazione fisica non prevede più le sedute tra sabbia e piscina svolte la settimana scorsa. Il lavoro delle atlete si alternerà così tra le strutture del Pala San Luigi di Sacconago e le strutture dello Studio Medico Fratelli Forte a Samarate.

Sassolini e compagne riprendono gli allenamenti nella giornata di lunedì con una lunga seduta dedicata a palla e pesi. Per la giornata di martedì è previsto un doppio impegno con un analogo menu mattutino e pesi nel pomeriggio, mentre mercoledì l’attività si concentrerà al mattino per poi concedere mezza giornata di recupero. Giovedì e venerdì vedranno nuovamente il gruppo impegnato in doppie sessioni quotidiane, in vista del fine settimana di riposo che precederà la ripresa di lunedì 24 agosto.

Le prime sensazioni di Serena Scognamillo

A fare il punto sui primi giorni di lavoro e sulle sensazioni all’interno dello spogliatoio è il nuovo libero biancorosso Serena Scognamillo.

«Il primo impatto è stato ottimo – le parole di Serena Scognamillo, libero della Futura Volley – ho trovato un ambiente molto accogliente, una società organizzata. Ci stiamo conoscendo un po’ alla volta ed ambientarmi è stato semplice grazie all’accoglienza ricevuta fin dal primo minuto e alla disponibilità da parte di tutti. Un inizio veramente super direi!».

Sul lavoro svolto finora sul campo, la giocatrice ha sottolineato l’intensità delle sedute e la risposta del gruppo: «Abbiamo iniziato a lavorare duramente fin da subito tra palestra, sabbia e piscina con Matteo Rossetti e poi anche con le prime sedute di palla. Non ci siamo fatte mancare nulla e noi ragazze abbiamo dato tanto. Ho visto grande impegno da parte di tutte, c’è un bel clima, si spinge con determinazione e voglia di fare quindi si respira un’aria serena ed è la situazione perfetta per poter lavorare bene».

Infine, un commento sulla costruzione della squadra: «Le prime impressioni sulla nuova squadra sono ottime – conclude Serena Scognamillo, atleta biancorossa –. Vedo un gruppo di ragazze che hanno tutte voglia di conoscersi, di divertirsi assieme e costruire un gruppo il più solido e coeso possibile, creando un clima in cui lavorare bene e che permetta di vivere una stagione serena e positiva. I presupposti ci sono tutti».

I primi test amichevoli e le disposizioni per i tifosi

In attesa che venga completato il calendario delle amichevoli estive, restano confermati i primi due impegni ufficiali per le “Cocche”. Il debutto è previsto per venerdì 4 settembre al PalaGeorge di Montichiari per un allenamento congiunto con la Millenium Brescia, formazione di Serie A1. Una settimana più tardi, venerdì 11 settembre, le bustocche saranno di scena al PalaCBL di Costa Volpino contro la formazione locale che annovera tra le sue fila le ex Kone, Longobardi e Talarico.

Per ragioni logistiche legate alla struttura del Pala San Luigi di Sacconago, gli allenamenti della squadra si terranno temporaneamente a porte chiuse. La società comunicherà nelle prossime settimane l’eventuale apertura al pubblico di specifiche sessioni.