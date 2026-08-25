Openjobmetis, sgambata positiva: 92-72 contro la Juvi Cremona

Martedì 25 agosto, ore 17 in punto: scocca l’ora della nuova Openjobmetis. Dopo due settimane di lavoro la squadra di Kastritis disputa la prima amichevole della stagione ospitando sul “campo 2” del Centro Campus la Juvi Cremona, formazione di Serie A2. I biancorossi saranno senza alcuni giocatori che stanno recuperando i rispettivi infortuni, ovvero Della Valle, Roby e Duke (Kamagate invece è a referto), ma la squadra è ugualmente competitiva con 9 senior e alcuni giovani.

La partita è aperta solo ai tifosi che hanno sottoscritto la membership platinum (il nuovo programma di affiliazione della società, parallelo all’abbonamento ma staccato da esso); chi però non sarà al Campus riceverà aggiornamenti al termine di ogni periodo su VareseNews, in questo stesso articolo.

OPENJOBMETIS VARESE – JUVI CREMONA 92-72

(25-14, 53-33; 69-57)

VARESE: Alviti 15, Villa 7, McDowell-White 2, Nikolic 6, Hale 23, Librizzi 13, Renfro 8, Kamagate 4, Ladurner 4, Ikangi 2, Prato 1, Celiz 2, Risi 3, Basualdo 4. All. Kastritis.

IV QUARTO (92-72) – Si riparte ancora senza McDowell, fuori per tutta la ripresa. Hale passa subito alla versione assistman mandando a segno Ikangi e Renfro da sotto, però Restelli e D’Almeida firmano il -10 (73-63). Una palla persa di Hale propizia addirittura il -8 Juvi con il bomber che bisiticcia con il ferro dalla lunetta. Le sbavature in avanti proseguono, la difesa funziona di più: servono due guizzi di Renfro per ridare la doppia cifra di vantaggio, rifinita da Ladurner su rimbalzo offensivo (80-65 al 36′). I giovanissimi si prendono la scena: antisportivo su Prato che segna un libero, tripla dall’angolo di Risi, canestro di Basualdo per il +18. E per chiudere arriva un canestro del giovane argentino Celiz, per il definitivo ventello con applausi annessi: 92-72.

III QUARTO (69-57) – Hale, recupero e contropiede, valica subito quota 20 punti, Alviti segna da 3 su un parquet che l’umidità tropicale rende via via scivoloso. Dado segna anche in taglio su assist di Librizzi, un altro che fa bottino mentre dietro Renfro regala una stoppatona per gli occhi del pubblico. Il clima – caldo e umidità – rende la partita sempre più faticosa. Sul finire del periodo (Varese da quintetto sperimentale con Villa, Prato e Ladurner) la Juvi riesce ad accelerare di colpo riportandosi fino al -12 della terza pausa, 69-57.

Hale 21, Alviti 15, Librizzi 13

II QUARTO (53-33) – Alviti rompe il ghiaccio da 3 imitato dal cremonese Barbante. Poi però tocca ad Hale: in un minuto e in tre possessi la guardia infila tre “bombe”, una diversa dall’altra e tutte magnifiche. Alviti e Ikangi invece litigano un po’ con il ferro, mentre la Juvi rosicchia qualcosa in lunetta. Kastritis sguinzaglia anche il baby Risi in regia ma è ancora Hale a colpire in avvicinamento per il +21. Partita molto spezzettata in cui Librizzi aggiunge una bella tripla: sirena sul 53-33.

Hale 19, Librizzi 10, Alviti e Villa 5.

I QUARTO (25-14) – Un appoggio facile di Nikolic è il primo cesto biancorosso dell’anno ma è Hale a gonfiare subito il tabellino con punti (5) e l’assist per l’inchiodata di Renfro. Varese scappa subito (9-0) prima della tripla di Anumba, poi Kastritis inizia a cambiare: dentro Librizzi e Kamagate con la squadra che resta in controllo (15-6 al 5′). La Juvi prova ad alzare il volume in difesa, la OJM replica con spruzzi di zona mista che produce un’infrazione di 24”. L’attacco si ferma un po’ sino alla tripla di Hale replicata da Restelli. A fil di sirena Renfro imbuca l’assist di Alviti, 25-14.

Hale 8, Renfro e Nikolic 4.

QUINTETTO BASE: Mc Dowell; Hale; Alviti; Nikolic; Renfro