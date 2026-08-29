La pioggia non ferma il “Laveno End Of Summer Festival”: la prima serata si scalda tra musica dal vivo e dj set

La pioggia ha provato a fermare il Laveno End Of Summer Festival, ma il lavoro dei giovani volontari al Parco Gaggetto ha permesso alla manifestazione di partire regolarmente. Tra pozze d’acqua svuotate e continue verifiche dei radar meteo sotto i gazebo, la macchina organizzativa ha superato i rovesci della giornata allestendo in tempo stand, palchi e dirette radio con Radio Materia.

Galleria fotografica La pioggia non ferma il “Laveno End Of”: la prima serata si scalda tra musica dal vivo e dj set 4 di 12

Il programma musicale si è aperto con le esibizioni della band emergente varesina Roedeer, seguita dai giovani artisti Doxx, 29Giulio e Verosimile. A seguire sono saliti sul palco i nomi più attesi della serata: il bolognese Principe, semifinalista a Sanremo Giovani 2025, insieme a Sally Cruz e Marte.

Entrambe le cantanti hanno sottolineato la risposta calorosa del pubblico: «Il contatto con la gente e la sua voglia di musica mi hanno emozionato», ha raccontato Alessia Rossi (Sally Cruz), mentre Martina Totaro (Marte) si è detta colpita dall’energia arrivata dalla platea.

La notte si è poi conclusa sui ritmi hard techno dei dj set firmati Don’t Tell Mama e Australopitechno. A sipario chiuso, le attività dell’associazione si sono protratte fino alle tre di notte per le operazioni di pulizia e il ripristino dell’area.

Il festival prosegue oggi, sabato 29 agosto, con la seconda giornata di appuntamenti dal mattino al Parco Gaggetto.