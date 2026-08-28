La prima amichevole della Caronnese women, «Ora c’è da lavorare sull’intesa»

Muove i primi passi sul campo la nuova Caronnese Women guidata in questa stagione da mister Angelo Mastropasqua. La prima uscita stagionale contro la Rhodense è servita prima di tutto per rompere il ghiaccio e iniziare a mettere chilometri e sintonia nelle gambe di un gruppo profondamente rinnovato rispetto a quello della scorsa stagione.

La sfida si è disputata sulla distanza straordinaria di tre tempi da trenta minuti ciascuno. Per i primi due parziali le rossoblù hanno offerto una prestazione decisamente positiva e ben organizzata, mantenendo un buon controllo del rettangolo di gioco e applicando sul campo i concetti provati durante le primissime sedute di allenamento. È mancata soltanto la stoccata vincente sotto porta per concretizzare la mole di lavoro prodotta.

Nel terzo ed ultimo tempo sono emersi i carichi di lavoro accumulati nei primi quattro giorni di preparazione intensiva. A fare la differenza è stata anche la gestione dei cambi: con la rosa della Caronnese Women ancora in fase di completamento e in attesa degli ultimi arrivi, le rotazioni in panchina erano contate rispetto a quelle delle avversarie. La Rhodense ha così potuto sfruttare forze fresche a disposizione, trovando l’unico gol della partita proprio nel finale congelando il risultato sullo 0-1 finale.

A fine gara mister Angelo Mastropasqua si è detto comunque soddisfatto delle risposte ricevute dal gruppo. Il tecnico ha evidenziato come le ragazze abbiano tenuto bene il campo per due tempi provando quanto preparato in settimana, ricordando che la stanchezza finale e il gol subito contano poco in questa fase. C’è sicuramente da lavorare, sistemare i dettagli e completare la squadra, ma il primo test è stato decisamente utile per iniziare a creare l’intesa necessaria in un gruppo quasi del tutto nuovo.

Il percorso di avvicinamento al campionato proseguirà ora con i prossimi test amichevoli, tutti in programma tra le mura amiche di Caronno Pertusella. Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 settembre alle ore 17:00 contro il Lesmo, mentre mercoledì 9 settembre alle ore 20:00 la Caronnese Women tornerà in campo per affrontare la Primavera del Como Women.