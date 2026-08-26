La prima volta sul ghiaccio non si dimentica: il 5 settembre Varese Ghiaccio apre le porte a tutta la città

Ci sono esperienze che rimangono impresse. La prima pedalata senza rotelle. Il primo tuffo in mare. Il primo giorno di scuola. E poi c’è la prima volta sul ghiaccio. È da questa idea che nasce l’Open Day di Varese Ghiaccio, in programma sabato 5 settembre dalle 9:00 alle 12:00 all’Acinque Ice Arena: una giornata gratuita pensata per permettere a chiunque, dai bambini di tre anni fino agli adulti, di scoprire uno degli sport più affascinanti e completi che esistano.

L’iniziativa è aperta a tutti, anche a chi non ha mai indossato un paio di pattini. Negli ultimi anni il pattinaggio artistico ha conquistato sempre più famiglie. Non soltanto per il fascino delle esibizioni, ma perché è una disciplina capace di sviluppare equilibrio, coordinazione, concentrazione, sicurezza in sé stessi e capacità di affrontare le difficoltà con determinazione. È uno sport individuale che insegna anche il valore del gruppo, dell’amicizia e della condivisione.

È proprio questo il mondo che Varese Ghiaccio vuole raccontare durante l’Open Day. Per tutta la mattinata le insegnanti accompagneranno bambini, ragazzi e adulti in un percorso di scoperta fatto di prove sul ghiaccio, giochi, attività e momenti di animazione, così che ciascuno possa vivere il primo contatto con la pista in un clima sereno, divertente e senza alcuna pressione.

Ad arricchire la giornata saranno le esibizioni delle atlete agoniste della società e la presenza di Ginevra Negrello, protagonista di importanti risultati nazionali e internazionali, che offrirà al pubblico una dimostrazione di ciò che passione, impegno e costanza possono costruire nel tempo.

«Il nostro obiettivo non è semplicemente insegnare a pattinare – racconta la presidente Maria Donati – ma trasmettere l’amore per uno sport che forma le persone prima ancora degli atleti. Ogni anno vediamo bambini arrivare timidamente per una prova e, dopo qualche mese, entrare in pista con il sorriso e una nuova fiducia in sé stessi. L’Open Day è il momento perfetto per vivere questa emozione e capire se può diventare una passione destinata a crescere.»

Da anni Varese Ghiaccio rappresenta una delle realtà sportive di riferimento del territorio, accompagnando ogni atleta dai primi passi fino all’attività agonistica attraverso uno staff tecnico qualificato e un ambiente inclusivo, accogliente e attento alla crescita della persona.

L’Open Day vuole essere soprattutto una festa aperta alla città. Oltre alle attività sul ghiaccio sono previsti giochi, gadget e momenti dedicati alle famiglie, affinché anche chi accompagna possa vivere una mattinata speciale.

La partecipazione è completamente gratuita. Saranno gratuiti anche il noleggio dei pattini e la prova in pista. Per questo motivo gli organizzatori consigliano di prenotare il proprio posto con anticipo, soprattutto per le lezioni in pista previste con le insegnanti Varese Ghiaccio: la partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@vareseghiaccio.it oppure compilare il modulo disponibile sul sito www.vareseghiaccio.it. In fase di prenotazione, ricordati di segnalare l’orario per le lezioni in pista, a scelta tra le 9:30 e le 11:00!

Perché alcune passioni iniziano con un piccolo passo. O, in questo caso, con la prima scivolata sul ghiaccio.