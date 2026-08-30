La sala stampa dal “Chinetti”, Gatti: “Il Varese ha meritato”; Ciceri: “Fatto la partita che volevamo”

SOLBIATESE – VARESE 0-2 | LA SALA STAMPA

ROBERTO GATTI (Allenatore Solbiatese): «Il Varese è stato superiore, ha approcciato meglio di noi, è stato più forte e ha vinto meritatamente. Non abbiamo niente da recriminare: finalmente abbiamo impattato con una squadra di Serie D di un certo spessore. L’Arconatese è una buona squadra, ma il Varese ha valori importanti, lo ha dimostrato e ha meritato il successo. C’è solo l’amaro in bocca per quella palla gestita male nel secondo tempo, da cui è nato il calcio d’angolo del loro raddoppio: se l’avessimo gestita meglio, avremmo potuto portare la partita fino alla fine sull’1-0 e giocarcela fino all’ultimo, magari trovando un pareggio non meritato. Nel complesso, però, loro hanno fatto meglio. Non mi ha sorpreso il loro atteggiamento: conoscendo il loro allenatore, mi sarei sorpreso del contrario».

GATTI 2: «Oggi abbiamo calciato pochissimo in porta, fatto fatica a smarcarci e non siamo quasi mai riusciti ad arrivare sul fondo. Il Varese ci ha tolto tempo e spazio in ogni zona del campo, dimostrando una condizione fisica importante: quando impatti contro un avversario che parte così forte, rischi di perdere un po’ di fiducia. Questa è una classica partita di alto livello in Serie D, dove l’avversario ha qualità nel far girare palla e nel trovare lo spazio. Saranno tutte così e, se vogliamo raggiungere i punti per la salvezza, dobbiamo aumentare il nostro livello. Arriviamo da una categoria diversa e dobbiamo essere bravi ad adeguarci, ma ho piena fiducia nei miei giocatori. Di positivo salvo due o tre ripartenze di qualità nel primo tempo e alcune giocate importanti. Domenica a Pistoia andiamo con tutta la volontà e la passione del mondo: per noi giocare in uno stadio del genere è motivo di orgoglio».

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): «Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, anche se non eravamo sicuri di riuscirci con questa intensità, aggressività e qualità nel palleggio. Il campo e un avversario propositivo si prestavano a una bella sfida e a lasciarci delle occasioni: siamo stati bravi a sfruttarli. L’evolversi del risultato ci ha poi dato un predominio netto; in una gara aperta, sbloccarla ci ha permesso di avere ancora più campo, una situazione che si adatta al meglio alle nostre caratteristiche. Tuttavia, penso che possiamo fare ancora meglio in fase di prima costruzione e nelle uscite sotto la loro pressione. Oggi non avevamo scusanti per gli errori tecnici o di postura, quindi c’è da migliorare e stare più applicati. Da domenica parte un altro tipo di campionato, con campi diversi a partire dal nostro: terreno come questo non si trova tutte le settimane».

CICERI 2: «Il vero rinforzo per la squadra sarà la crescita di condizione dei giocatori che abbiamo. Oggi avrei voluto dare più minutaggio a chi è fuori, ma l’obiettivo di passare il turno e il limite dei cinque cambi mi hanno condizionato nelle valutazioni. In settimana lavoreremo per far crescere qualche elemento in più e avere più scelte, oltre a recuperare a tempo pieno Barzotti dopo l’operazione. Il rinforzo più importante sarà però Sovogui, che è fermo da un po’ e che contiamo di riavere presto in gruppo con noi: sono questi gli innesti che nell’immediato possono darci una mano».