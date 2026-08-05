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La scrittrice Virginia Veludo presenta a Luino il libro “E mi sono sentita meno sola”

L'autrice e divulgatrice culturale, nota sui social come "Rossa perpendicolare", sarà ospite della Biblioteca comunale sabato 29 agosto per un incontro con i lettori

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La Biblioteca comunale di Luino ospiterà sabato 29 agosto alle 16.30 la presentazione di “E mi sono sentita meno sola”, il libro di Virginia Veludo, poetessa, scrittrice e divulgatrice culturale conosciuta sui social con il progetto “Rossa perpendicolare”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Luino, rientra nell’iniziativa “Cammino di condivisione & speranza”.

Nata nel 1989, insegnante, Veludo ha una formazione in filosofia e giornalismo ed è diventata nota grazie al format con cui affronta temi di attualità politica, società e costume intrecciandoli con poesia e letteratura, con attenzione al pensiero critico e all’impegno civile.

Al centro dell’incontro ci sarà il suo libro, che racconta la giornata di Cristina, insegnante precaria e madre single. Attraverso la sua esperienza quotidiana, il volume affronta temi come il mondo digitale, il rapporto con il cibo, il razzismo, i diritti nel lavoro e le diverse forme di violenza presenti nella società contemporanea.

Nel racconto, la riflessione si intreccia con la filosofia, i dati e la poesia, proposta come strumento di consapevolezza e partecipazione civile.

L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle 16.30 alla Biblioteca comunale di Luino.

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Pubblicato il 05 Agosto 2026
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