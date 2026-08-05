La scrittrice Virginia Veludo presenta a Luino il libro “E mi sono sentita meno sola”

La Biblioteca comunale di Luino ospiterà sabato 29 agosto alle 16.30 la presentazione di “E mi sono sentita meno sola”, il libro di Virginia Veludo, poetessa, scrittrice e divulgatrice culturale conosciuta sui social con il progetto “Rossa perpendicolare”. L’incontro, patrocinato dal Comune di Luino, rientra nell’iniziativa “Cammino di condivisione & speranza”.

Nata nel 1989, insegnante, Veludo ha una formazione in filosofia e giornalismo ed è diventata nota grazie al format con cui affronta temi di attualità politica, società e costume intrecciandoli con poesia e letteratura, con attenzione al pensiero critico e all’impegno civile.

Al centro dell’incontro ci sarà il suo libro, che racconta la giornata di Cristina, insegnante precaria e madre single. Attraverso la sua esperienza quotidiana, il volume affronta temi come il mondo digitale, il rapporto con il cibo, il razzismo, i diritti nel lavoro e le diverse forme di violenza presenti nella società contemporanea.

Nel racconto, la riflessione si intreccia con la filosofia, i dati e la poesia, proposta come strumento di consapevolezza e partecipazione civile.

L’appuntamento è per sabato 29 agosto alle 16.30 alla Biblioteca comunale di Luino.