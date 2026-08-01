La squadra provinciale antincendio boschivo Varese in prima linea nel Lazio con 12 operatori

Nella serata di venerdì 31 luglio 2026 alle 24,00 dalla sede di Protezione Civile di Gorla Maggiore, è partita in direzione Fondi (Latina), la Squadra Provinciale Antincendio Boschivo (AIB) di Varese, composta da 12 operatori e 5 mezzi, partecipa attivamente al progetto nazionale “Gemellaggi AIB 2026”, insieme alle altre squadre della Regione Lombardia.

L’iniziativa, coordinata a livello nazionale, nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, le altre Regioni italiane e le Organizzazioni di Volontariato appartenenti al Sistema Nazionale di Protezione Civile, con l’obiettivo di garantire un’efficace cooperazione interregionale nella gestione del rischio incendi boschivi.

In occasione della partenza, avvenuta nella tarda serata di ieri, era presente Giovanni Barranco, Presidente del Comitato di Coordinamento del Volontariato della Provincia di Varese, che ha portato ai volontari i saluti del Dirigente Dott. Aurelio Giannini, dello staff del Settore e di tutto il Coordinamento Provinciale. Nel suo intervento, il Presidente ha espresso un sentito ringraziamento agli operatori per la costante disponibilità e per l’impegno dimostrato nel supportare i territori delle altre Regioni, sottolineando come il progetto “Gemellaggi AIB 2026“ rappresenti una delle più significative esperienze di cooperazione interregionale del Paese.

L’iniziativa si propone infatti di perseguire due finalità fondamentali: da un lato, potenziare le strutture operative impegnate nelle attività di prevenzione, sorveglianza e contrasto agli incendi boschivi; dall’altro, assicurare un supporto tempestivo ed efficace ai territori maggiormente esposti al rischio durante la stagione estiva, contribuendo a una risposta coordinata e sempre più efficiente del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

COSA E L’ AIB PROVINCIALE

Un’organizzazione basata sulla reperibilità quotidiana di squadre di “pronta partenza”, e garantisce l’intervento in tempo brevissimo. Sono una settantina gli operatori impegnati nel servizio provinciale di Antincendio boschivo.

La rapidità d’intervento è uno degli elementi fondamentali nella lotta agli incendi boschivi. Per questo la squadra provinciale di Antincendio boschivo (AIB) della Protezione civile della Provincia di Varese è organizzata secondo un sistema di reperibilità e disponibilità giornaliera che consente di avere sempre equipaggi “pronti alla partenza”.

In caso di emergenza, le squadre sono in grado di raggiungere il luogo dell’incendio nell’arco di circa 30 minuti dalla chiamata, un tempo determinante per contenere le fiamme prima che possano estendersi e diventare più difficili da domare.

L’organico provinciale è composto complessivamente da circa 70 volontari, suddivisi in squadre operative formate da quattro o cinque operatori ciascuna. Il coordinamento degli interventi è affidato ai capisquadra e a tre Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), figure specializzate che gestiscono le attività sul campo e pianificano le strategie di contrasto al fuoco.

Ogni squadra dispone inoltre di un mezzo attrezzato con un modulo antincendio dotato di una capacità d’acqua compresa tra 400 e 600 litri, equipaggiamento che permette di intervenire con efficacia nelle prime fasi dell’emergenza, quando la tempestività rappresenta spesso il fattore decisivo per limitare i danni al patrimonio boschivo.

Il sistema di pronto impiego garantisce così una presenza costante sul territorio provinciale durante il periodo di maggiore rischio, assicurando una risposta immediata agli incendi grazie all’impegno quotidiano dei volontari della Protezione civile.