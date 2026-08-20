La storia d’amore che fa il giro d’Italia e i maxi store cinesi che eludono il fisco
I fatti principali e quelli più curiosi di giovedì in 8 minuti e mezzo
Oggi vi raccontiamo di Adriana e Riccardo sposi a 61 anni dopo che la loro storia d’amore fu osteggiata dai genitori quando erano giovanissimi, dell’inchiesta della Procura di Busto sui maxi store cinesi a Legnano che non pagavano le tasse, dell’attesa per l’esordio alla Vuelta del Puma di Taino Alessandro Covi, di sagre e maltempo ma anche di altre cose.
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