La storia d’amore che fa il giro d’Italia e i maxi store cinesi che eludono il fisco



Oggi vi raccontiamo di Adriana e Riccardo sposi a 61 anni dopo che la loro storia d’amore fu osteggiata dai genitori quando erano giovanissimi, dell’inchiesta della Procura di Busto sui maxi store cinesi a Legnano che non pagavano le tasse, dell’attesa per l’esordio alla Vuelta del Puma di Taino Alessandro Covi, di sagre e maltempo ma anche di altre cose.