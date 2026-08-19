La strada tra Caldana e Cerro torna alle origini: completato il tratto in selciato

Un pezzo di storia restituito alla comunità. A Cocquio Trevisago si sono conclusi i lavori di ripristino dell’ultimo tratto della strada che collega le frazioni di Caldana e Cerro, quella che per la toponomastica ufficiale si chiama via San Bernardo e per la tradizione è conosciuta come “Strisciùn”.

Un tratto caratteristico e suggestivo – probabilmente in quella zona si è sviluppato il primo nucleo abitato del paese – che è stato riportato alle origini: la pavimentazione è stata infatti realizzata con il tradizionale selciato “a boccette” ben inserito nel paesaggio circostante, fatto anche di prati e del limitar dei boschi.

Due gli interventi, separati, che hanno permesso la sistemazione: il primo risale al 2021-22 ed è arrivato grazie a un contributo ministeriale di 100mila euro e un finanziamento di 50mila euro della Comunità Montana Valli del Verbano. Quest’ultima ha concesso un secondo finanziamento di 75.500 euro quest’anno cui si sono aggiunti 20mila euro del Parco regionale Campo dei Fiori. Un totale quindi di 245mila euro investiti dal Comune su una delle vie più caratteristiche e storiche.

A ringraziare gli enti che hanno contribuito e i rispettivi responsabili è il sindaco di Cocquio Trevisago, Danilo Centrella: «Grazie a Comunità Montana e al presidente Simone Castoldi per la partecipazione attiva, la sensibilità dimostrata e il fondamentale sostegno economico e grazie anche al Presidente e all’intero Parco regionale Campo dei Fiori. Quando le istituzioni collaborano con convinzione, rispetto e amore per i luoghi che rappresentano, possono realizzare opere capaci di andare oltre la loro funzione materiale.

«Via San Bernardo – conclude Centrella – non è soltanto un collegamento tra Caldana e Cerro: è una strada percorsa dai nostri nonni, una testimonianza delle nostre radici e una parte preziosa della memoria collettiva del paese. Oggi lo “Strisciùn” torna a vivere nella sua bellezza. Restituiamo ai cittadini un luogo da attraversare, ammirare e custodire, con l’orgoglio di appartenere a una comunità che non dimentica il proprio passato e che sa trasformarlo in un patrimonio per il futuro».