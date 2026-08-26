La Summer Run parte dal Centro Commerciale di Rescaldina: domenica 30 agosto la corsa per runner e famiglie
Le iscrizioni online sono aperte fino a domani, ma sarà possibile registrarsi anche al Centro Clienti Conad e, sabato e domenica, allo stand della segreteria nel Village. La corsa attraverserà Rescaldina e passerà anche da Cerro
Settembre riparte di corsa a Rescaldina con la Summer Run, la gara del circuito Running People che unisce il centro commerciale al centro cittadino in una giornata di sport, divertimento e aggregazione.
Domenica 30 agosto torna infatti l’appuntamento podistico organizzato da Sport Più, nato da un’intuizione di Giuseppe Zavaglia, proprietario di Spazio Conad Rescaldina, Simone Rao, direttore generale della galleria commerciale, e Stefano Colombo, presidente di Sport Più. Una manifestazione che, dopo l’esordio dello scorso anno con quasi 300 partecipanti, si prepara alla seconda edizione con l’obiettivo di crescere e diventare un appuntamento fisso del rientro dalle vacanze.
«Possiamo dire – ha dichiarato Rao – che siamo all’inizio di una lunga storia. La seconda edizione è anche la prosecuzione di un sogno che abbiamo coltivato e intendiamo portare avanti».
Il calendario delle gare è stato presentato mercoledì 26 agosto al Centro Commerciale Rescaldina. Presenti, oltre a Colombo, Zavaglia e Rao, anche l’assessore allo Sport del Comune di Rescaldina Gianluca Crugnola. «Sport Più e Running People hanno saputo cucire il centro città e il centro commerciale, che oggi è a tutti gli effetti una piazza dove la gente, oltre allo shopping, si incontra. Con la run si ha quindi la possibilità di vivere questi spazi in maniera sana e del tutto originale».
Non solo una manifestazione sportiva
La Summer Run non è soltanto una manifestazione sportiva, ma un progetto che prova a mettere insieme sport e territorio, attraversando anche le aree verdi al confine tra Rescaldina e Cerro Maggiore. Per il secondo anno consecutivo entrambi i Comuni sostengono infatti l’iniziativa insieme a Sport Più, Spazio Conad Rescaldina e Centro Commerciale Rescaldina.
Partenza e arrivo saranno proprio davanti al centro commerciale. «Da qui – spiega Stefano Colombo – il percorso si svilupperà nella parte più green, verso la zona industriale di Cerro Maggiore, per poi tornare verso Rescaldina». Un tracciato che porta quindi i runner fuori dalla galleria commerciale e attraverso due territori, valorizzando anche gli spazi verdi interessati negli anni da interventi di recupero ambientale.
Ed è proprio il rapporto tra il centro commerciale e il territorio uno degli elementi sui quali punta la Summer Run. Per una domenica vetrine, carrelli e shopping lasciano spazio anche a scarpe da running, famiglie e sportivi, trasformando la struttura in punto di partenza e di arrivo della manifestazione con un village dedicato.
Un’idea che, per Rao, rispecchia la direzione intrapresa dal Centro Commerciale Rescaldina.. «La prima edizione ci ha dato una risposta molto positiva – spiega il direttore generale – non soltanto dal punto di vista sportivo. C’erano gli atleti, ma anche tanta gente comune e tante famiglie. Io stesso ho fatto la cinque chilometri con mia moglie, mia figlia e il cane». L’obiettivo è far sì che il centro commerciale sia vissuto «non soltanto come luogo di acquisto, ma come luogo di intrattenimento e di incontro. La sfida è diventare sempre più un luogo di vita prima ancora che un luogo di acquisto».
Una filosofia che accompagna anche il percorso di rinnovamento e ampliamento del centro commerciale. Alla base c’è l’ascolto delle esigenze di chi frequenta la struttura: non semplicemente riempire gli spazi con chi offre di più, ma scegliere attività e servizi che rispondano a ciò che gli utenti chiedono. «Le attività che apriranno – ha spiegato Rao – saranno legate ai bisogni espressi dai clienti e tra questi c’è lo sport».
Tra le novità ci saranno più di 2mila metri quadrati dedicati alla ristorazione, una palestra, attività legate alla salute e al benessere e uno spazio dedicato al mondo ludico. Anche la galleria superiore cambierà, con spazi più ampi dove fermarsi e rilassarsi e postazioni dedicate al coworking. L’obiettivo è quindi affiancare allo shopping occasioni per fare sport, lavorare, mangiare, trascorrere il tempo libero e incontrarsi.
In questo senso, la Summer Run rappresenta già concretamente quella trasformazione: un centro commerciale che per una giornata diventa una piazza e un punto di aggregazione per il territorio.
«La Summer Run entra così a far parte in maniera ufficiale del circuito Running People – ha dichiarato Stefano Colombo – e questo per noi è un motivo d’orgoglio perché significa che questo progetto, ogni anno, cresce con nuovi partner e nuove proposte per gli appassionati della corsa, senza dimenticare le famiglie. Tra tutti gli appuntamenti, questo è certamente il più originale del nostro bouquet».
Dalla 16 km alla family Run
Ce n’è infatti per tutti. Per chi guarda il cronometro ci sono la 16 chilometri FIDAL e la 10 chilometri FIDAL; per chi preferisce correre senza l’assillo del tempo, le stesse distanze sono proposte anche in versione non competitiva. La partenza è fissata alle 9.30. La 16 chilometri offre in particolare agli atleti una distanza intermedia, più lunga della classica 10 chilometri ma ancora lontana dai 21 della mezza maratona, adatta anche a chi vuole riprendere dopo l’estate e prepararsi a distanze più impegnative.
Un quarto d’ora più tardi, alle 9.45, spazio invece alla Family Run: cinque chilometri aperti a grandi, piccoli e anche agli amici a quattro zampe. Una corsa pensata soprattutto per stare insieme, dove il cronometro passa decisamente in secondo piano.
«Per noi – ha detto Zavaglia, proprietario di Soazio Conad – conta dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e dare un valore aggiunto alla comunità. Lo facciamo con un evento sportivo perché vogliamo trasmettere principi fondamentali come quello del benessere e dello stare bene insieme».
La Summer Run inizierà ancora prima dello start con il Summer Run Village, che animerà il Centro Commerciale Rescaldina di via Togliatti già sabato, dalle 9 alle 19, per riaprire domenica dalle 7.30.
Le iscrizioni online sono aperte fino a domani, ma sarà possibile registrarsi anche al Centro Clienti Conad e, sabato e domenica, allo stand della segreteria nel Village.
E per una mattina, in un centro commerciale trasformato in cittadella dello sport, le scarpe più importanti non saranno quelle in vetrina, ma quelle ai piedi dei runner.
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