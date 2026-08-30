La Valenzana passa 2-0 al “Provasi”, la Castellanzese saluta la Coppa Italia
I neroverdi creano e colpiscono un palo con Bayo Sarr ma cedono ai gol di Pacchioni e Ricciardi: domenica 6 settembre l'esordio nel girone D di campionato contro il Pontedera
La Castellanzese saluta la Coppa Italia al primo turno dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Valenzana Mado. Al “Provasi” di Castellanza decidono le reti di Pacchioni alla mezz’ora del primo tempo e di Ricciardi in pieno recupero nella ripresa, al termine di una partita in cui i neroverdi hanno provato a fare la gara senza però trovare il spunto decisivo per raddrizzare il risultato.
Primo tempo: Pacchioni sblocca la gara, palo di Bayo Sarr
La Castellanzese parte con un atteggiamento aggressivo e ordinato, muovendo il pallone con un giro palla veloce a tutto campo alla ricerca delle punte. La prima vera occasione del match arriva a metà della prima frazione: Sammouni pennella un cross dalla sinistra per la testa di West, che da posizione favorevole sbatte la sfera sopra la traversa senza inquadrare lo specchio difeso da Bongini.
Al 30′ arriva l’episodio che sblocca il punteggio: la Valenzana Mado sfrutta un’azione d’attacco e trova il vantaggio grazie a un colpo di testa ravvicinato di Pacchioni, su cui Bongini non può intervenire. I neroverdi reagiscono immediatamente e vanno vicinissimi al pareggio prima dell’intervallo: Bayo Sarr fa partire un tiro-cross insidioso dalla sinistra che scavalca Sattanino ma si infrange sul palo. Sulla ribattuta la Castellanzese insiste dall’altra fascia, senza però trovare la zampata vincente.
Secondo tempo: Ricciardi chiude i conti nel recupero
Nella ripresa i padroni di casa cercano di cambiare l’inerzia del match attingendo forze fresche dalla panchina, ma la difesa alessandrina regge bene l’urto. L’occasione più nitida per il pareggio neroverde capita sui piedi di Chessa, che conclude al volo su assist di Cirigliano costringendo Sattanino a un intervento reattivo sulla traiettoria che scendeva improvvisamente verso la porta.
Nel finale la squadra di casa alza ulteriormente il baricentro per mettere pressione alla retroguardia avversaria, concedendo però spazio alle ripartenze ospiti. In pieno recupero arriva il raddoppio definitivo della Valenzana Mado: Ricciardi scaglia un tiro dal limite dell’area che si incastra a fil di palo e chiude la partita, consegnando ai rossoblù la qualificazione al turno successivo.
Dalla Coppa al campionato
L’avventura in Coppa Italia si chiude così subito per la formazione neroverde, che dovrà ora concentrarsi sul debutto in campionato. La Castellanzese tornerà in campo domenica 6 settembre alle ore 15:00 per la prima giornata del girone D, affrontando tra le mura amiche il Città di Pontedera.
TABELLINO
CASTELLANZESE – VALENZANA MADO 0–2 (0-1)
RETI: 31’ pt Pacchioni (VM), 46’ st Ricciardi (VM)
CASTELLANZESE (3-4-2-1): Bongini; Matella, Tordini (34’ st Ballarini), Rusconi; Angelè (14’ st Cirgliano), Tonon (19’ st Dioh M.), Castelletto, Giuliani; Bayo Sarr (14’ st Valmori), Chessa; Dioh E (19’ st Ferrari). A disposizione: Agostino, Bianchi, Oldani, Cante. Allenatore: Francesco Bolzoni
VALENZANA MADO (3-5-2): Sattanino; Rossi, Benedetti, Bianchi; West (51’ st Necchio), Squarise, Pio Loco, Mihali, Sammouni; Belecco (34’ st Ricciardi), Pacchioni (10’ st Lusha). A disposizione: Pallavicini, Battocchio, Torre, Taverna, Megna, Rabuffi. Allenatore: Luca Pellegrini
ARBITRO: Daniele Dell’Oro di Sondrio; assistenti Davide Biase di Genova e Andrea Poggi di Genova
AMMONITI: 48’ pt West (VM), 37’ st Dioh M. (C), 43’ st Giuliani (C)
RECUPERO: 3’ + 6’
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