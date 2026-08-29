Varese News

Sport

LaCastellanzese ancora al “Provasi” per la Coppa Italia: c’è da superare l’ostacolo Valenzana

Dopo il successo ai rigori contro il Gozzano la formazione neroverde torna in campo domenica 30 agosto alle 16 per sfidare la squadra piemontese nel Primo Turno a eliminazione diretta

francesco bolzoni castellanzese

La Castellanzese torna in campo per il Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Dopo aver superato il Turno Preliminare ai tiri di rigore contro il Gozzano, la formazione neroverde si prepara ad affrontare la Valenzana Mado domenica 30 agosto alle 16.00, davanti al proprio pubblico dello stadio comunale “Giovanni Provasi” di Castellanza.

La sfida con la Valenzana Mado

Il successo ai rigori contro il Gozzano ha dato fiducia all’ambiente neroverde, mettendo in luce sia la tenuta atletica sia la tenuta mentale del gruppo. Contro i piemontesi della Valenzana Mado si preannuncia una gara intensa: gli avversari arrivano a Castellanza pronti a giocarsi le proprie carte per conquistare il passaggio del turno.

Il regolamento del match

Come prevede il regolamento del Primo Turno della competizione, la partita è a eliminazione diretta in gara unica. Non ci sono margini per calcoli o strategie: se al 90′ il punteggio dovesse essere ancora in parità, la qualificazione verrà decisa direttamente dai tiri dal dischetto, senza passare dai tempi supplementari.

Il fattore campo al Provasi

Per i ragazzi della Castellanzese si tratta del secondo impegno consecutivo tra le mura amiche. Il calore e il sostegno delle tribune del “Provasi” rappresentano un elemento chiave per spingere la squadra al turno successivo e proseguire il cammino in Coppa Italia.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.