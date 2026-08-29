LaCastellanzese ancora al “Provasi” per la Coppa Italia: c’è da superare l’ostacolo Valenzana

La Castellanzese torna in campo per il Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Dopo aver superato il Turno Preliminare ai tiri di rigore contro il Gozzano, la formazione neroverde si prepara ad affrontare la Valenzana Mado domenica 30 agosto alle 16.00, davanti al proprio pubblico dello stadio comunale “Giovanni Provasi” di Castellanza.

La sfida con la Valenzana Mado

Il successo ai rigori contro il Gozzano ha dato fiducia all’ambiente neroverde, mettendo in luce sia la tenuta atletica sia la tenuta mentale del gruppo. Contro i piemontesi della Valenzana Mado si preannuncia una gara intensa: gli avversari arrivano a Castellanza pronti a giocarsi le proprie carte per conquistare il passaggio del turno.

Il regolamento del match

Come prevede il regolamento del Primo Turno della competizione, la partita è a eliminazione diretta in gara unica. Non ci sono margini per calcoli o strategie: se al 90′ il punteggio dovesse essere ancora in parità, la qualificazione verrà decisa direttamente dai tiri dal dischetto, senza passare dai tempi supplementari.

Il fattore campo al Provasi

Per i ragazzi della Castellanzese si tratta del secondo impegno consecutivo tra le mura amiche. Il calore e il sostegno delle tribune del “Provasi” rappresentano un elemento chiave per spingere la squadra al turno successivo e proseguire il cammino in Coppa Italia.