Ladro in casa nella notte a Cuasso al Monte: Max Laudadio affronta l’intruso e viene medicato al pronto soccorso
L'episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì. L'ex inviato di Striscia la notizia avrebbe sorpreso l'intruso nella camera della figlia
Nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto, l’ex inviato televisivo di Striscia la Notizia, Max Laudadio, residente a Cuasso al Monte, avrebbe sorpreso un ladro all’interno della propria abitazione, più precisamente nella camera da letto della figlia. Accortosi della presenza dell’intruso, tra i due è nata una colluttazione.
A causa delle lesioni riportate durante lo scontro, il conduttore è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure e le medicazioni dei sanitari.
Nel frattempo sono scattate le indagini per ricostruire con esattezza ogni fase dell’intrusione notturna e raccogliere tutti gli elementi utili all’identificazione del responsabile.
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