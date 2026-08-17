Laica UYBA Busto Arsizio, scatta il raduno: al via la nuova stagione biancorossa

È iniziata nel pomeriggio di lunedì 17 agosto la stagione 2026/27 della Laica UYBA Busto Arsizio. La e-work arena ha ospitato il primo raduno ufficiale tra atlete, staff tecnico e vertici societari, segnando l’avvio del nuovo corso del club biancorosso.

A fare gli onori di casa sono stati il Direttore Generale Mattia Moro e l’Amministratore Delegato Claire Dutra. Nonostante le assenze di diverse giocatrici impegnate con le rispettive nazionali, all’appello hanno risposto le confermate Francesca Parlangeli e Alice Torcolacci, insieme alle nuove arrivate Ajack Malual, Maia Monaco, Matilde Munarini e Asia Spaziano. Presente per un saluto fuori programma anche Valeria Battista, arrivata in arena prima di riaggregarsi al raduno della Nazionale italiana.

Nel corso della riunione, coach Enrico Barbolini ha presentato la struttura dello staff che lo affiancherà sul campo e nella gestione del gruppo: la team manager Stefania Dall’Igna con l’assistente Arianna Meggetto, il secondo allenatore Maciek Juszt, lo scout-man Alessandro Parise, il preparatore atletico Alessandro Rocco Gentile, i fisioterapisti e osteopati Marco Coerezza e Pietro Jair Consonni, oltre ai medici Giuseppe Monti e Marco Moscheni.

Da martedì 18 agosto la squadra inizierà la preparazione atletica e tecnica. Il programma settimanale prevede:

Martedì 18 agosto: seduta pesi dalle 9.30 alle 12; allenamento con palla sul campo centrale dalle 17 alle 19 (aperto al pubblico con ingresso da via Maderna).

Mercoledì 19 agosto: allenamento con palla dalle 17 alle 19.30 (aperto al pubblico).

Giovedì 20 agosto: seduta pesi 9.30-12; lavoro sul campo 17-19 (aperto al pubblico).

Venerdì 21 agosto: seduta pesi 9.30-12; lavoro sul campo 17-19 (aperto al pubblico).

Sabato 22 e domenica 23 agosto: giornate di riposo.

La società ha inoltre precisato che la settimana in corso sarà l’ultima a disposizione dei vecchi abbonati per esercitare la prelazione sul rinnovo del proprio posto. La vendita libera dei nuovi abbonamenti prenderà invece il via da lunedì 24 agosto.