L’Asst Sette Laghi entra nella rete regionale della Chirurgia vascolare: Varese tra i centri per i casi più complessi

L’Asst Sette Laghi con l’Ospedale di Circolo di Varese entra nella nuova Rete regionale della Chirurgia vascolare istituita da Regione Lombardia. Il presidio varesino è stato inserito nel Gruppo A, quello che riunisce i centri in grado di gestire l’intero spettro della patologia aortica, compresi gli interventi più complessi con endoprotesi personalizzate o ramificate.

La rete è stata costituita dalla Giunta lombarda con la deliberazione del 3 agosto 2026, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso. L’obiettivo è creare un sistema coordinato per la cura delle malattie vascolari, patologie che richiedono un livello elevato di specializzazione clinica e tecnologica e, spesso, l’intervento contemporaneo di più discipline.

La nuova organizzazione punta quindi a mettere in collegamento le Chirurgie vascolari lombarde e a integrarle con le altre reti dell’area cardio-cerebro-vascolare, come quelle dedicate all’infarto, all’ictus e alla riabilitazione cardiovascolare.

A cosa serve la rete

Il principio alla base della decisione regionale è concentrare le casistiche più delicate nelle strutture che dispongono di esperienza, organizzazione e tecnologie adeguate. Secondo quanto riportato nella delibera, l’organizzazione della Chirurgia vascolare in rete sulla base di volumi di attività, risultati e distribuzione territoriale permette di ottenere migliori risultati in termini di mortalità e complicanze, oltre a consentire un utilizzo più razionale delle competenze professionali, delle tecnologie e delle risorse.

Malattia aortica acuta e cronica

Un primo ambito sul quale Regione Lombardia ha definito regole precise è quello della malattia aortica acuta e cronica. Per il trattamento della patologia aortica vengono individuati centri che garantiscano almeno 30 interventi all’anno, con chirurgia tradizionale o endovascolare, insieme ai requisiti organizzativi e tecnologici necessari per affrontare anche eventuali complicanze.

È su questi criteri che le strutture lombarde sono state suddivise in differenti livelli. I centri di Gruppo A, tra i quali figura l’Ospedale di Circolo di Varese, possono gestire tutta la patologia aortica e i relativi interventi, compresi quelli che richiedono endoprotesi custom o ramificate. I centri di Gruppo B sono invece destinati alla patologia dell’aorta addominale standard, con esclusione della patologia toracica e delle forme aortiche complesse.

Accanto alla Sette Laghi, compare anche l’Asst Valle Olona con l’Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, inserita nel Gruppo B. Questo significa che la Chirurgia vascolare bustocca potrà continuare a trattare la patologia aortica addominale standard e i relativi interventi, mentre i casi che interessano l’aorta toracica o le forme più complesse dovranno essere indirizzati verso un centro di Gruppo A.

Come cambia il percorso del paziente

La rete non riguarda soltanto il luogo nel quale viene eseguito l’intervento, ma punta a definire un vero percorso di presa in carico. Il primo passaggio è il riconoscimento del paziente con malattia vascolare, che deve arrivare a una diagnosi precisa e accurata. Quando necessario, dovrà essere indirizzato a un ricovero in una Chirurgia vascolare con un livello assistenziale adeguato alla complessità del caso. Nelle situazioni di emergenza-urgenza dovrà invece essere garantito il trasferimento verso un presidio in grado di trattare quella specifica patologia.

A questo si aggiunge la costruzione di PDTA, i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, condivisi tra i professionisti della rete. L’obiettivo è uniformare e sistematizzare le strategie diagnostiche e terapeutiche e monitorare gli esiti delle cure, facendo dialogare la Chirurgia vascolare con le altre specialità coinvolte. Il modello per la malattia aortica viene costruito sulla base di criteri espliciti: competenza clinica, adeguatezza dell’organizzazione, disponibilità tecnologica, numero di interventi eseguiti e risultati ottenuti.

La nuova organizzazione avrà anche conseguenze sulla distribuzione degli interventi in Lombardia. Dal 1° gennaio 2027, infatti, le strutture pubbliche e private accreditate che non rientrano nei gruppi individuati dalla Regione non potranno più effettuare a carico del Servizio sanitario regionale gli interventi programmati per la patologia aortica riservati ai centri della rete. La classificazione delle strutture sarà comunque rivalutata entro dodici mesi sulla base dell’andamento dei volumi di attività e degli esiti.

Per l’Asst Sette Laghi, dunque, l’inserimento dell’Ospedale di Circolo nel Gruppo A riconosce a Varese un ruolo nella gestione regionale anche delle forme più complesse della patologia aortica. La Struttura complessa di Chirurgia vascolare dell’ospedale varesino è diretta dal professor Matteo Tozzi, indicato dall’Asst come referente della Chirurgia vascolare in accordi specialistici interaziendali. Nell’Organismo di coordinamento della Rete vascolare regionale siederà il professor Gabriele Piffaretti, dell’Asst Sette Laghi, insieme ad altri otto specialisti provenienti dai principali centri lombardi.