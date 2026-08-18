L’Asst Sette Laghi riapre la gara per la Casa degli Infermieri: 14 alloggi nell’immobile di via Lazio

Riparte la procedura per realizzare la Casa degli Infermieri di Varese, il progetto che prevede la completa riqualificazione dell’immobile di proprietà dell’ASST Sette Laghi all’angolo tra via Lazio e via Scipione Riva Rocci. La nuova gara riguarda lavori per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, Iva e oneri per la sicurezza compresi.

La nuova procedura, in leggero ritardo rispetto al cronoprogramma annunciato, si è resa necessaria dopo l’annullamento per un problema tecnico di quella avviata nel mese di luglio. L’ASST ha quindi annullato in autotutela la procedura e deciso di ripartire con nuovi atti di gara corretti, con l’obiettivo dichiarato di arrivare comunque in tempi rapidi all’esecuzione dei lavori.

Il cuore dell’intervento è il recupero di un edificio degli anni Cinquanta, oggi completamente sfitto e inutilizzato. Attualmente il fabbricato ospita sei alloggi distribuiti su tre piani, con cantine nel seminterrato, depositi nel sottotetto e sei autorimesse esterne ormai in cattive condizioni.

Il progetto nasce per dare una risposta a quella che negli stessi documenti viene definita “l’annosa problematica dell’abitazione dei dipendenti ospedalieri”. L’obiettivo è offrire quindi una soluzione abitativa, almeno parziale, al personale che lavora nelle strutture dell’ASST Sette Laghi, mettendo a disposizione piccoli appartamenti nelle immediate vicinanze dell’area ospedaliera.

Da sei a 14 alloggi

La trasformazione sarà consistente. Gli spazi interni verranno ridisegnati per ottenere quattro alloggi per ciascun piano, configurati come ampi monolocali. Altri due appartamenti saranno ricavati nel sottotetto, portando così a 14 il numero complessivo degli alloggi destinati al convitto.

Nel seminterrato saranno invece realizzati gli spazi comuni, con lavanderia, deposito per le biciclette e locali tecnici. È prevista anche l’installazione di un nuovo ascensore che collegherà tutti i livelli, dal piano seminterrato fino al sottotetto, con un accesso studiato anche per le persone con disabilità. Le vecchie autorimesse saranno demolite e al loro posto verranno ricavati parcheggi all’aperto.

L’intervento comprenderà anche un’importante riqualificazione energetica. L’edificio sarà isolato con un cappotto termico, verrà rifatta la copertura, saranno sostituiti i serramenti e completamente rinnovati gli impianti. Gli appartamenti avranno contatori elettrici autonomi mentre per riscaldamento e acqua calda verrà mantenuto e rinnovato il collegamento al teleriscaldamento dell’ASST.

Il progetto esecutivo prevede lavori per circa 1,38 milioni di euro, comprendendo sia la ristrutturazione sia gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Una volta consegnato il cantiere, il tempo previsto per l’esecuzione è di 418 giorni.

Il progetto ha avuto fin dall’origine anche il coinvolgimento del Circolo della Bontà, che ha promosso l’idea del recupero dell’immobile; nel 2024 l’ASST aveva inoltre accettato dalla Fondazione la donazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Con la nuova gara la Sette Laghi prova quindi a superare lo stop amministrativo delle scorse settimane e a far partire un intervento che, una volta completato, metterà a disposizione del personale sanitario 14 nuove soluzioni abitative a pochi passi dall’ospedale di Varese.