Musica, balli e sapori latinoamericani: il nuovo weekend di Latinfiexpo a Rescaldina

Cinque piste da ballo, cucina tipica latinoamericana e musica fino alle 3 del mattino. LatinFiexpo vi aspetta fino al 6 settembre, con un programma ricco di danza, gastronomia, apericena e intrattenimento per tutte le età

Prosegue con grande partecipazione l’estate di Latinfiexpo, che entra nel vivo con un nuovo fine settimana all’insegna della musica, del ballo e della gastronomia latinoamericana, nell’area di 5000 mq adiacente il Centro Commerciale Rescaldina.

L’appuntamento è per ogni martedì, venerdì, sabato e domenica sera, dalle 19 alle 3, fino al 6 settembre.

Il nuovo fine settimana di Latinfiexpo si apre venerdì 21 agosto con il “Venerdì Spettacolare”, una serata dedicata agli amanti della musica e del ballo latino. Il villaggio aprirà alle 19.30 e proseguirà fino alle 3.00, con cinque aree tematiche dove ogni visitatore potrà scegliere il ritmo che preferisce.

Le piazze ospiteranno il Country, la musica cubana, Cuba Reggaeton, il Salsodromo con salsa e bachata e un’intera area dedicata alla bachata. Non mancheranno le ampie aree food con specialità della tradizione latinoamericana e il parcheggio gratuito.

Sabato 22 agosto sarà invece la volta di “El Sábado de Gozadera”, un’altra lunga notte di musica e divertimento con apertura alle 19.30 e chiusura alle 3.00. Il pubblico potrà ballare tra le diverse piste dedicate a Kizomba, Liscio, Santo Domingo, Salsodromo e Piazza Cuba con Urban Reggaeton.

Anche in questa serata saranno protagoniste le proposte gastronomiche del villaggio, con un percorso tra i sapori autentici dell’America Latina, accompagnato da un ampio parcheggio gratuito a disposizione dei visitatori.

Tutti i martedì, invece, è il momento della “Fiesta de las Mujeres”, la serata dedicata a tutte le donne con biglietto d’ingresso speciale, per vivere l’atmosfera di Latinfiexpo tra spettacoli, balli e sapori d’oltreoceano.

La manifestazione organizzata da FAM EVENTI, titolari Alessandra Azzolari e Felice Di Meo, con il supporto del Centro Commerciale Rescaldina e del Comune di Rescaldina, si svolgerà nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 3.

L’evento continuerà con il suo format ricco di musica, danza, gastronomia ad accompagnare e a intrattenere i suoi aficionados durante la calda l’estate 2026.

Protagonista indiscussa della manifestazione, come ormai noto, è certamente la danza che diverte e coinvolge il pubblico, insieme alla gastronomia e all’intrattenimento in generale.

La Danza al Village

Chi vorrà scatenarsi al ritmo latino non avrà che l’imbarazzo della scelta. Le migliori scuole di ballo condurranno le aree presenti: “Cuba” per danzare Reggaetón “Santo Domingo” per gli appassionati di Bachata dominicana e Merengue; il “Salsodromo” per chi ama la Salsa Portoricana, Colombiana, Cubana e tutto il latino a 360°. la quinta area, new entry di quest’anno sarà dedicata alla Kizomba, allo Swing e alcune serate al Country, e agli anni 90.

Inoltre Su ogni area ballo si affacciano i “Disco Bar” dove provare i più ricercati cocktail tropicali: Caipirinha, Margarita, Mojito, Piña Colada.

La gastronomia

Le degustazioni più rappresentative dei Paesi latinoamericani sono presenti per il piacere di tutti coloro che vorranno sperimentare e scoprire nuovi sapori.

Diversi i punti food a partire dal caratteristico Argentino che proporrà ottime specialità di carne alla griglia, le fantastiche empanadas, la degustazione Dominicana dove sarà possibile provare il gustoso e tipico pica pollo. Tra le prelibatezze della cucina Peruviana assolutamente da provare il Salchipapa composto da patate e wurstel arricchito con salse e infine, per un tocco di dolcezza, i golosissimi Churros speciali al caramello.

Novità Apericena

Tutte le domeniche, dalle 20 sarà servito uno speciale e ricchissimo aperitivo.

Fino alle 3 si potrà ballare e per i più fortunati, in omaggio la t-shirt ufficiale del Latinfiexpo.

Botteghe Artigiane

Il villaggio di LATINFIEXPO ospita un’area espositiva esclusivamente dedicata all’artigianato latinoamericano e non solo, con botteghe di abbigliamento e bigiotteria tipici e popolari.

Per i più piccoli… area Circus

Una vera e propria “isola del divertimento” che, avvalendosi di personale altamente qualificato, accoglierà e curerà l’intrattenimento dei piccoli ospiti.

Sicurezza e professionalità per accudire i bambini i quali potranno divertirsi in piena libertà con giochi certificati e collaudati. I genitori nel frattempo potranno godere delle proposte di intrattenimento dedicate ad un pubblico più adulto (balli, concerti, esibizioni, spettacoli, cena a due, ecc.) senza allontanarsi troppo dai propri bimbi.

Quest’anno l’area è arricchita con nuove scenografie.

Il Villaggio è aperto il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19.30 alle 3.00

Prezzi e promozioni

Disabili: ingresso gratuito, accompagnatori 3 euro

Martedì (serata dedicata alle donne)

Donna 3 euro

3 euro Uomo 8 euro (6 euro per ingressi entro le ore 21)

Venerdì



Donna 8 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21)

8 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 9 euro (8 euro per ingressi entro le ore 21)

Sabato

Donna 8,50 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21)

8,50 euro (7 euro per ingressi entro le ore 21) Uomo 9,50 euro (8 euro per ingressi entro le ore 21)

Domenica

Ingresso dalle ore 20 con apericena a buffet 8 euro (5 euro per tutti dopo le 21.30)

Bambini fino a 12 anni: omaggio

L’hashtag ufficiale è #latinfiexpo

Per info e prenotazioni 335 5359144 – 346 2332335